『mofusand』×「Lovisia」が初コラボ！ 立体マスコット付きハンドクリームなど2種発売
人気イラストレーターぢゅのが描く『mofusand』とギフトコスメブランド「Lovisia（ラヴィジア）」が初コラボした新作アイテムが、11月28日（金）から、全国のバラエティショップおよびオンラインショップで順次発売される。
【写真】落ち着いたくすみカラーが基調のリップも！ コラボアイテム一覧
■“フルーツにゃん”をデザイン
今回登場するのは、フルーツのかぶりものをした“フルーツにゃん”をモチーフにした「Lovisia mofusandマスコットハンドクリーム」と「Lovisia mofusandリップクリーム」の2アイテム全8種。
「Lovisia mofusandマスコットハンドクリーム」は、取り外し可能な立体マスコットのシリコンカバーが付いたハンドクリーム。フルーツにゃんそれぞれの果物と合わせたりんご、バナナ、スイカ、ももの香りがそろい、手肌を保湿するたびに華やかなフルーツの香りが広がる。
また「Lovisia mofusandリップクリーム」には、いちご、パイナップル、スイカ、もものフルーツになりきったにゃんこたちが勢ぞろい。落ち着いたくすみカラーを基調としたパッケージは、フルーツモチーフながらも秋冬の季節に馴染むデザインだ。
