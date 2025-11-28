【速報】京都市バス不審物騒ぎ 80代男を不法投棄疑いで書類送検 箱の中身は”VHSビデオテープ”「他人の目があり捨てられず、移動中バス車内で捨てた」
市バスの中で見つかった不審物。爆発物処理班も出動して、一時京都市内が騒然とした事案で、警察が80代の男を書類送検していたことがわかりました。不審な箱から見つかっていたのは「VHSテープ」でした。
10月21日午前10時半ごろ、京都市交通局の横大路営業所から、「バスの中に、バッテリーの箱に入った持ち主不明の物がある」「移動中で八条口に着くので来てほしい」と京都府警に通報がありました。
▽京都市バスの一部区間が一時運休となったほか、▽近隣の建物の利用者に窓際から離れることが呼びかけられるなど、大きな影響が出ました。バスの乗員・乗客などに、けが人はいませんでした。
府警の爆発物処理班が出動して対応にあたりました。箱が置かれていたのは、バスの後方部分の座席の足元で、箱に入っていた物は「数本のVHSテープ」であると確認されたということです。
府警はドライブレコーダーを解析するなどして捜査を進めていましたが、京都市南区に住む80代の男がバス内でVHSテープの入った箱を捨てた、廃棄物処理法違反の容疑があるとして、11月19日付けで書類送検したということです。
男は警察の調べに対し、「別の所へ捨てようとしたが、他人の目があり捨てられず、移動中のバスの車内で捨てた」という趣旨の供述をし、容疑を認めているということです。