¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡ÙÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¼Â»Ü·èÄê¡¢Âè1ÃÆ¤ÏÆæ¤Î¥Ø¥Ó¡¦¥²¥¤¥ê¡¼ÅÐ¾ì¤Î¾ìÌÌ¤òÉÁ¤¤¤¿¸ÂÄê¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥Ü¡¼¥É
¡¡12·î5Æü¤ËÆüËÜ¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¡£¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î·à¾ì¤ÇÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÇÛÉÛ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Âè1ÃÆ¤Ï¡¢±Ç²è¤Î¸ÂÄê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥Ü¡¼¥É¤¬Íè¾ì¼Ô¤ËÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û±Ç²è¥Ñ¥í¥Ç¥£¥Ý¥¹¥¿¡¼1Ëç¤º¤Ä¡¢Æþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤É
¡¡Æ°Êª¤¿¤Á¤¬¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤ËÊë¤é¤¹³Ú±àÅÔ»Ô¡Ò¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ó¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥É¥é¥ÞÀ¡¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼À¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼À¡¦¼Ò²ñÀ¤¬Í»¹ç¤·¤¿Ì¾ºî¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù¡Ê2016Ç¯¡Ë¡£Á°ºî¤«¤éÌó9Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëºÇ¿·ºî¤Ç¤Ï¡¢´èÄ¥¤ê²°¤Ê¥¦¥µ¥®¤Î·Ù»¡´±¡¦¥¸¥å¥Ç¥£¤ÈÈéÆù²°¤Ê¥¥Ä¥Í¤ÎÁêËÀ¡¦¥Ë¥Ã¥¯¤¬¡¢¡Ò¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡ÓÃÂÀ¸¤Ë±£¤µ¤ì¤¿µðÂç¤ÊÆæ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡º£²ó¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢100Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¤Ë¸½¤ì¤¿Ææ¤Î¥Ø¥Ó¡¦¥²¥¤¥ê¡¼¤ÈÁø¶ø¤·¤¿¥¸¥å¥Ç¥£¤È¥Ë¥Ã¥¯¤¬¥º¡¼¥È¥Ô¥¢ºÇÂç¤ÎÆæ¤Ø¤ÈÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¡£¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡È¤Þ¤ÀÃ¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿·¥¨¥ê¥¢¡É¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Èà¤é¤¬¿·¤¿¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¶î¤±½ä¤ë»Ñ¤¬¡¢²£Ä¹¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÎ×¾ì´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥å¥Ç¥£¤È¥Ë¥Ã¥¯¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¥É¥é¥Þ¤ËÆüËÜ¤Ç¤â´üÂÔ¤ÈÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÍè¾ì¼ÔÆÃÅµ¤â¥Õ¥¡¥óÉ¬·È¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£Æþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
