日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）は２８日、今年日本人初の米野球殿堂入りを果たしたイチロー氏（５２）＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター＝が２７日にオンライントークイベントを行ったことを報じた。

２０２３年から始まった同イベントは今年で４回目。今回は俳優のディーン・フジオカがゲスト出演した。

また番組ではイチロー氏がイベント内でフォロワーからの悩み相談に答える姿をＶＴＲで紹介。その中で「背が低いコンプレックスに悩んでいる。受け入れるにはどうすればいいですか？」という相談が。これに顔がコンプレックスだというイチロー氏は「まだ今は元気だから、なんとなく顔の緊張感を保てるんだけど、死んだときはそれができないよなーと。そうしたらひつぎの中はうつぶせにしてくれと思っています」と“イチロー節”をさく裂。さらに「今ここで僕の遺言としてみなさんと共有します」と語ったことを伝えた。

これに総合司会を務める同局の水卜麻美アナウンサーは仰天。「マジで世界で初めての回答かも！斜め上だったけど、真剣に考えてくれてかっこいい」と目をまん丸にしていた。