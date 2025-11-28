ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（ＵＳＪ）と、とコーポレート・マーケティング・パートナーの三井住友カード株式会社が１６日、３回目となる「金融教育＆職業体験ワークショップ」を開催した。

未来を担う若者たちが、これから社会の中で生きる力として必要な金融リテラシーや社会体験を身につけることの重要性から両社共同で企画されたワークショップ。今回は府内の児童養護施設の中学生約１００人をパークへ招待し、オリジナル講座や職業体験プログラムを実施した。

“お金の大切さ”を楽しく学ぶ「金融教育ワークショップ」を２３年に初開催。以降２４年はさらに「クルーの職業体験」もコンテンツに加わり、これまで児童養護施設の小学生のべ２００人が参加した。３回目の開催を迎えた本年は、金融リテラシーの必要性がより高まる「中学生」を初めて対象とし“社会で役立つお金の知識”を学べるオリジナルの「金融教育コンテンツ」を企画。また未来の職業選択を見据え、パーク内で働くクルーの「職業体験プログラム」も昨年から２倍となる１４職種に拡充して実施した。

世の中には多数の仕事の選択肢、やりがいがあることを知り「自分が好きなことや得意なことは何か？」「将来どんな仕事をしたいか？」と考えるきっかけを提供。参加した子供たちから「ニュースでよく聞く『闇バイト』について知れてよかった」（中学１年生）や、「興味のあったヘアメイクの仕事を体験できてとても楽しかったし、クルーの先輩がたくさんアドバイスしてくれたのでうれしかった」（ヘアメイク体験／中学３年生）などの声が集まった。

社会での自立支援に向けて、子どもたちを中長期的にサポートしていきたいという両社の思いから、今年初めてユニバーサル・スタジオ・ジャパン内で「タッチハッピー」プロジェクトを始動した。パーク内で三井住友カードのタッチ決済１回ごとに５０円を寄付金として三井住友カードが拠出。１０月１日から１１月３日までの対象期間中に集まった寄付金は総額３００万円に達した。本寄付金は大阪府の自治体から府内児童養護施設に贈られ、児童養護施設を退所する子どもたちの自立支援や生活基盤の整備等に活用される。