◆第１２回京都２歳Ｓ・Ｇ３（１１月２９日、京都競馬場・芝２０００メートル）

第１２回京都２歳Ｓの枠順が１１月２８日、決定した。１９年阪神ＪＦを制すなど重賞４勝をマークしたレシステンシアの半弟バルセシート（牡２歳、栗東・松下武士厩舎、父キズナ）は６枠６番から重賞初制覇を狙う。芙蓉Ｓでデビュー２連勝をマークしたウイナーズナイン（牡２歳、栗東・小栗実厩舎、父エピファネイア）は大外の８枠１１番に決定。Ｇ１馬ホエールキャプチャを母に持つサトノアイボリー（牡２歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父エピファネイア）は６枠７番に決まった。枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）ネッタイヤライ 牡２ ５６ 松山 弘平

（２）カラペルソナ 牝２ ５５ アレクシ・プーシャン

（３）アスクエジンバラ 牡２ ５６ 岩田 康誠

（４）メイショウソラリス 牡２ ５６ 武 豊

（５）ロックターミガン 牡２ ５６ 鮫島 克駿

（６）バルセシート 牡２ ５６ クリスチャン・デムーロ

（７）サトノアイボリー 牡２ ５６ 団野 大成

（８）ジャスティンビスタ 牡２ ５６ 北村 友一

（９）フリーガー 牡２ ５６ 坂井 瑠星

（１０）ゴーイントゥスカイ 牡２ ５６ 荻野 極

（１１）ウイナーズナイン 牡２ ５６ 西村 淳也