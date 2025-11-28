バルセシート

写真拡大

◆第１２回京都２歳Ｓ・Ｇ３（１１月２９日、京都競馬場・芝２０００メートル）

　第１２回京都２歳Ｓの枠順が１１月２８日、決定した。１９年阪神ＪＦを制すなど重賞４勝をマークしたレシステンシアの半弟バルセシート（牡２歳、栗東・松下武士厩舎、父キズナ）は６枠６番から重賞初制覇を狙う。芙蓉Ｓでデビュー２連勝をマークしたウイナーズナイン（牡２歳、栗東・小栗実厩舎、父エピファネイア）は大外の８枠１１番に決定。Ｇ１馬ホエールキャプチャを母に持つサトノアイボリー（牡２歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父エピファネイア）は６枠７番に決まった。枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

　（１）ネッタイヤライ　　　牡２　５６　松山　弘平

　（２）カラペルソナ　　　　牝２　５５　アレクシ・プーシャン

　（３）アスクエジンバラ　　牡２　５６　岩田　康誠

　（４）メイショウソラリス　牡２　５６　武　豊

　（５）ロックターミガン　　牡２　５６　鮫島　克駿

　（６）バルセシート　　　　牡２　５６　クリスチャン・デムーロ

　（７）サトノアイボリー　　牡２　５６　団野　大成

　（８）ジャスティンビスタ　牡２　５６　北村　友一

　（９）フリーガー　　　　　牡２　５６　坂井　瑠星

（１０）ゴーイントゥスカイ　牡２　５６　荻野　極

（１１）ウイナーズナイン　　牡２　５６　西村　淳也