47歳・森圭介アナ、宅建＆FP2級合格「この歳の勉強もなかなか楽しい」 まさかのうわさもきっぱり否定
日本テレビの森圭介アナ（47）が、28日までに自身のXを更新。宅建士試験とFP2級の合格を報告した。
【写真】すごい！47歳・森圭介アナ、宅建＆FP2級に合格
森アナは「宅建士試験とFP2級、とりました。年金、税金、社会保険、住宅など、暮らしにまつわるお金のことをしっかりお伝えできるように勉強しようかと。この歳の勉強もなかなか楽しい。次は何に挑もうかな」と記した。
その後「会社辞めるの？という連絡がめちゃくちゃ来るんですけど…やめませんよ！」「資格勉強がんばってます！という人たちからたくさんメッセージもらって、それだけで泣きそうになる。仲間感がすごい。いっしょにがんばりましょうね！」ともつづっている。
【写真】すごい！47歳・森圭介アナ、宅建＆FP2級に合格
森アナは「宅建士試験とFP2級、とりました。年金、税金、社会保険、住宅など、暮らしにまつわるお金のことをしっかりお伝えできるように勉強しようかと。この歳の勉強もなかなか楽しい。次は何に挑もうかな」と記した。
その後「会社辞めるの？という連絡がめちゃくちゃ来るんですけど…やめませんよ！」「資格勉強がんばってます！という人たちからたくさんメッセージもらって、それだけで泣きそうになる。仲間感がすごい。いっしょにがんばりましょうね！」ともつづっている。