恵比寿マスカッツのメンバーとしても活躍した元グラビアアイドルの神崎紗衣さんが28日までにインスタグラムを更新。宅地建物取引士（宅建）試験に合格したことを報告した。

神崎さんは「国家試験である宅地建物取引士試験にチャレンジし合格しました」と合格証書の写真を公開して報告。「まわりの人達がみんな魅力的な武器や強みをもっていて 私の武器はなんだろうと考えたことがきっかけで始めた勉強でした」と経緯を説明し、「家族や友人のサポートのおかげで育児も勉強も仕事も楽しくできました！試験前日、息子初めての運動会を欠席して勉強したのも思い出…試験前夜、母がトンカツ作ってくれて大プレッシャー感じたのも思い出…」と振り返った。

続けて「偏差値7くらいの私が55−57といわれてる試験に業界未経験、一発合格できて本当に嬉しいです 30歳マスカッツ 31歳出産 32歳育児全集中 33歳国家試験にチャレンジと、おもろ30代ライフおくってる私。最後まで諦めずしがみついたらいいことがあるってまたひとつ証明できました」とユーモアも交えて喜びをつづり、「お優しい方よかったらおめでとうコメントください」と呼びかけた。

神崎さんは22年8月、恵比寿マスカッツ卒業を機に芸能界を引退。24年4月に第1子出産を報告した。