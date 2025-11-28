【難読漢字】駅名当て「百草園駅」　梅の名所があります

全国には数多くの難読駅名が存在します。本コーナーでは、読み間違いが多い難読駅名を名前の由来だけではなく、特産品や地元グルメ情報とともにご紹介します。

読めば、うっかり読み間違えて恥ずかしい思いをするなんてこともなし！ 難読駅を訪ねたくなること間違いなしです!!

文、画像／おと週Web編集部

【写真ギャラリーで読み方を当てよう】 何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!

あなたは読めますか？

「百草園駅」という漢字を読めますか。お灸に使う草ではありませんが……。

難易度：★★★☆☆

■難読漢字、駅名編の正解はこちら

正解：もぐさえんえき

百草園駅は東京都日野市に位置し、京王線沿線の静かな住宅地にある駅です。駅名は近隣の庭園「京王百草園」に由来しています。

百草園は江戸時代から続く庭園で、明治時代には生糸商人の青木角蔵が廃寺となった松連寺の跡地を買い取り、庭園として整備したのが始まりです。昭和32年から京王電鉄が管理しており、現在では梅の名所として知られています。2月になると約500本以上の梅が咲き誇り、「梅まつり」には多くの観光客が訪れます。

梅のほかにも藤、あじさい、紅葉など四季折々の花が楽しめ、都心方面の眺望もよく、東京タワーが見えることもあります。

庭園内では句会や茶会が開かれた歴史もあり、若山牧水や徳富蘆花などの文人が訪れた記録も残っています。

駅周辺には地元密着型の飲食店が点在しています。

また、近隣には多摩地域の特産品を扱う直売所もあり、地元産の野菜や果物、加工品などが手に入ります。とくに多摩地域は梨や梅の産地として知られており、梅干しや梅酒などの加工品はお土産としても人気です。

