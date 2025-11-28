ポルトガルが22年ぶり出場のU-17W杯で初優勝!! 日本に敗れてGL2位通過も列強連破、決勝でオーストリアに完封勝利
U-17ワールドカップは27日に決勝を行い、U-17ポルトガル代表がU-17オーストリア代表に1-0で勝利して初優勝を飾った。
試合は前半32分に動いた。ポルトガルのMFドゥアルテ・クーニャが右サイドをワンツーで抜け出してゴール前に折り返すと、フリーのFWアンシオ・カブラルが冷静に流し込んで先制点。カブラルは今大会7点目になった。
追いかけるオーストリアは後半、セットプレーからシュートで完結させる場面が続く。後半40分にはセンターサークル内のFKからペナルティエリア内にこぼれたボールをMFダニエル・フラウシャーが拾って右足一閃。しかし左ポストに嫌われて追いつくことはできず、ポルトガルが1-0で逃げきった。
欧州王者のポルトガルは2003年以来の出場。グループリーグは最終節で日本に1-2で敗れて2位通過となったが、決勝トーナメントではベルギーに2-1で、メキシコに5-0で、スイスに2-0で勝利。ブラジルとの準決勝は0-0で突入したPK戦を制すと、決勝では準々決勝で日本を破ったオーストリアと対戦し、完封勝利で初の世界一に輝いた。
最優秀選手賞にあたるゴールデン・ボール賞はポルトガルのMFマテウス・ミデが受賞した。今大会は全試合に出場し、4ゴール2アシストの活躍で優勝に貢献した。得点王はオーストリアのMFヨハネス・モーザーで、日本戦でもゴールを奪うなど8得点。シルバー・ボール賞にも選出された。
