MISAMO日本1stアルバム『PLAY』ジャケット写真公開！形態ごとに異なる世界観を表現

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

MISAMOが、2026年2月4日にリリースする日本1stアルバム『PLAY』の詳細を発表。ジャケットビジュアルも一挙公開された。

■MISAMO『PLAY』特設サイト公開

11月21日に突如アルバムリリースを告知するトレーラー映像が公開された本作。詳細発表に合わせて公開された特設サイトは、今作の「演劇、舞台」をコンセプトに制作されており、キャストのコメントや、トレーラーを手掛けた監督、ジャケットデザイナーのコメントなども掲載。トップクリエイターが感じたMISAMOの魅力が語られている。

さらに、「STORY」ページでは、今作が『Masterpiece』『HAUTE COUTURE』に続く、3部作の最終章であることも明かされた。

併せて公開となったジャケットビジュアルは、形態ごとに異なる作りこまれた世界観が表現されている。

初回限定盤Aは、仮面舞踏会をテーマに華やかで神秘的な衣装で演劇の世界を表現。初回限定盤Bは、マニッシュな衣装でスーツやタキシードに花びらという相反する要素で強靭さと柔らかさを表現。通常盤は、演劇のクライマックスシーンのように、食器や髪の毛が自在に浮遊しているファンタジーな要素を立体的に表現している。

さらに、ONCE盤では「オフ・ザ・ステージ」をテーマに、台本を見たり鏡を見たりしてリラックスしている雰囲気を表しており、メンバーソロ盤は、演劇に出てくる人物肖像画のようなポートレートを表現。

どれもユニークで、一瞬で印象に残るようなビジュアルになっている。

前作『HAUTE COUTURE』から、約1年3ヵ月ぶりにリリースされる日本1stアルバム『PLAY』。あらたなビジュアルで楽しませてくれる彼女たちからますます目が離せない。

■リリース情報

2026.02.04 ON SALE

ALBUM『PLAY』

■関連リンク

アルバム『PLAY』特設サイト

https://www.twicejapan.com/feature/PLAY

TWICE OFFICIAL SITE

http://www.twicejapan.com