引ける時は枚数差なんて関係ない！「大和証券Mリーグ2025-26」11月27日の第1試合に出場したEARTH JETS・HIRO柴田（連盟）が、残り枚数では圧倒的に不利なリーチ対決を制し、ファンから「きた！！！」「さすが！」など、驚きの声を浴びた。

【映像】残り枚数“1対5”という窮地を脱したHIRO柴田の会心ツモ

南1局2本場、柴田は2万200点持ちの3着目だった。逆転に向けて、これ以上点差を離されなくないところ、配牌は七万の暗刻に、ソウズが7・8・9索で1面子。さらに赤5索を含む両面ターツもあり、なかなかのチャンスに恵まれた。2巡目に3索を引いて3つ目の面子が完成しイーシャンテン。4巡目、3筒を引いたところで柴田は大きな手変わりもないと見たか、そのままカン4筒でのリーチを決断した。

相手の出足を止める先制リーチだったが、不運なことに山には残り1枚。また4筒ともなれば、周囲も使いやすい牌でもあり、そう簡単には出てこない。見た目通りになかなか4筒を引くこともツモるころもできず、そのまま中盤まで進むと10巡目、親のTEAM雷電・本田朋広（連盟）から、アガればタンヤオ・平和が確定するリーチが飛んできた。

本田の待ちは3・6筒。なんとこれが山に5枚だ。解説の前田直哉（連盟）も「これをされると柴田君は寒いですね」と、追っかけリーチを受けた柴田の心境を代弁。柴田から見て“1対5”という大ピンチに、ファンからも心配の声が飛び始めていた。

ただ、そんな心配をすぐに柴田が吹き飛ばした。直後、待望の4筒を引き入れてツモアガリ。リーチ・ツモ・赤・裏の満貫8000点（＋600点、供託1000点）とし、危機を回避するアガリ。さらには本田が出したばかりのリーチ棒の分も得してしまった。これには前田も「5対1だったんですね。1が勝ちましたよ」と驚くと、ファンからも「きた！！！」「さすが！」「まじかｗ」「助かったな」といった声が寄せられていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

