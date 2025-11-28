お笑いコンビ「おぎやはぎ」の小木博明（54）と、妻・奈歩さん（53）の貴重な顔出し夫婦ショットが公開され、反響が寄せられている。

【映像】小木博明、長女・まあるさんと並んで歩く姿

2006年、歌手・森山良子（77）の長女・奈歩さんと結婚した小木。2009年に、長女・まあるさんが誕生していた。

2024年4月10日には奈歩さんがInstagramを更新し、高校に入学したまあるさんと小木が並んで歩く姿を披露。「まあるちゃん スタイル良すぎません!?」「すっかり美人なお姉さんになられましたね」と、話題になっていた。

妻・奈歩さんの貴重な顔出し夫婦ショットを公開

2025年11月26日は、小木と親交のあるタレント・千秋がInstagramを更新し、お笑いタレントのカンニング竹山（54）をはじめ、顔出しした奈歩さん、小木との同世代ショットを公開している。

千秋は「同い年のおじさんおばさんの寄り合い。学生時代から通ってるカフェで。まあまあなんでも話せる」とコメント。

この投稿にネット上では、「小木さんの奥様、お母様にうり二つですね」「お母様似ですな」などの反響が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）