お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーさんが２８日、フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜、午前８時１４分）に出演。街中のイルミネーションでのマナー違反をする撮影する人たちのための解決策を提案した。

番組では冬のイルミネーションが各地でスタートしていること報じ、東京・六本木のイルミネーションでは、横断歩道上が、人気の撮影スポットになっているとも伝えた。ただ、信号が赤になっても歩道上で撮影を続けたり、車道に出て撮影をしたりとマナー違反の撮影者が出ていることも報じた。

コメンテーターとして番組出演していた梅沢富美男は「やっぱりね、こう、いいものを見に行こうっていうことなんでしょうけど、いろんな人がいるから困っちゃうよね。ホントにね、ケガしますよ、そのうち」と指摘。

カズレーザーは「ＬＥＤなんだから、青信号になって横断歩道を渡っている時、電源を切ればいいんじゃないですか」と提案。この話にＭＣの谷原章介は「さすが」と声を上げ、カズレーザーは「オンオフで、別に電力かかるわけじゃないんだから、そうすりゃいいんじゃないかな」と話した。

このカズレーザーの提案に谷原は「カズさんは全面的に（イルミネーションを）取ってしまえばいいんじゃないかって、言うと思った」と話すとカズレーザーは「好きは好きなんです。でも、真ん中で撮られると迷惑なんで」と説明した。