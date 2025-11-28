¥Û¥é¡¼±Ç²è»Ë¤Î¸¶ÅÀ¤¬Á¯Îõ¤Ëá´¤ë¡Ø°Ëâ¤Î¤¤¤±¤Ë¤¨ 4K¥Æ゙¥·゙¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¸ø³«50¼þÇ¯µÇ°ÈÇ¡Ù¸ø³«·èÄê
¡¡¥Û¥é¡¼±Ç²è»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤à·æºî¡Ø°Ëâ¤Î¤¤¤±¤Ë¤¨¡Ù¡Ê1974¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜ¸ø³«¤«¤é50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤òµÇ°¤·¡¢¡Ø°Ëâ¤Î¤¤¤±¤Ë¤¨ 4K¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¸ø³«50¼þÇ¯µÇ°ÈÇ¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯1·î9Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¥¯¥¨¥ó¥Æ¥£¥ó¡¦¥¿¥é¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î¤ä¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ë¥Ð¡¼¥°¤ÎÀä»¿¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê30ÉÃÍ½¹ð¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø°Ëâ¤Î¤¤¤±¤Ë¤¨ 4K¥Æ゙¥·゙¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¸ø³«50¼þÇ¯µÇ°ÈÇ¡Ù30ÉÃÍ½¹ð
¡¡¡Ø°Ëâ¤Î¤¤¤±¤Ë¤¨¡Ù¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¥Æ¥¥µ¥¹½£¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿ÍÈé¤Çºî¤Ã¤¿¥Þ¥¹¥¯¤òÈï¤ëÂçÃË¡È¥ì¥¶¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¡É¤¬5¿Í¤ÎÃË½÷¤ò»¦³²¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¯¡£ËÜºî¤¬¾¦¶È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¥È¥Ó¡¼¡¦¥Õ¡¼¥Ñ¡¼´ÆÆÄ¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤Î±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡Ö·è¤·¤ÆÆ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÀäË¾¡×¤È¤¤¤¦¥È¥é¥¦¥Þ¤ò¾Æ¤ÉÕ¤±¤¿¥Û¥é¡¼±Ç²è¤Î¶â»úÅã¤À¡£
¡¡1975Ç¯¤ÎÆüËÜ¸ø³«»þ¡¢´ÑµÒ¤Ï¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿À¸¡¹¤·¤¤¶¸µ¤¤ËÅà¤ê¤Ä¤¤¤¿¡£Íý¶þ¤â¾ð¤±¤âÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤Ë½ÎÏ¡¢¼ª¤òÎö¤¯¥Á¥§¡¼¥ó¥½¡¼¤ÎÀä¶«¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¶²ÉÝ¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤Î¸¶±Õ¤ò¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤ÎÇ¾¿ñ¤ËÄ¾ÀÜÃ¡¤¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÌ¾ºî¤¬ÆüËÜ¸ø³«50¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢º£Åß¡¢4K¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤ÇÁ¯Îõ¤Ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ëá´¤ë¤³¤È¤Ë¡£º£²ó¤Î4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢2014Ç¯¤Î40¼þÇ¯»þ¤Ë¡¢¥Õ¡¼¥Ñ¡¼´ÆÆÄ¤¬´Æ½¤¤·¤¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡40¼þÇ¯ÈÇ¤Î½¤Éü¤Ï¡¢¤Þ¤º¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î16mm¥Õ¥£¥ë¥à¥Í¥¬¤ò4K¥¹¥¥ã¥ó¡£¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë¤Ä¤¤¤¿½ý¤ä±ø¤ì¡¢¥´¥ß¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ÇÃ°Ç°¤Ë½üµî¤µ¤ì¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê±ÇÁü¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢ËÜºîÆÃÍ¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥¿¥Ã¥Á¤òÀ¸¤à¥¶¥é¥¶¥é¤·¤¿¡ÖÎ³»Ò´¶¡×¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤Î°Õ¿Þ¤òÂº½Å¤·°Õ¿ÞÅª¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡50¼þÇ¯µÇ°ÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î4KÁÇºà¤òºÇ¿·¤Î±ÇÁüµ»½Ñ¤Ç¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¡£½¾Íè¤ÏÄÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿°ÅÉô¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ä¡¢¥Æ¥¥µ¥¹¤Î´¥¤¤¤¿Æüº¹¤·¡¢Á¯Îõ¤Ê¿§ºÌÉ½¸½¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢²»À¼¤â¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î°Õ¿Þ¤·¤¿¶²ÉÝ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡30ÉÃÍ½¹ð¤Ï¡¢ÉÔµ¤Ì£¤Ê¿¿²Æ¤ÎËþ·î¤Î¥·¡¼¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£8·î¤Î¾Æ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤Î¤Ê¤«¡¢¥Æ¥¥µ¥¹¤ÎÊÒÅÄ¼Ë¤Ø¥ï¥´¥ó¼Ö¤Ç¥É¥é¥¤¥ÖÎ¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¡£Í¼Êë¤ì¶á¤¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ì¹Ô¤Ï°ì¸®²È¤Ë¤Õ¤ÈÎ©¤Á´ó¤ë¡£
¡¡¶²¤ë¶²¤ëÈâ¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢´é¤Ë¥ì¥¶¡¼¤Î²¾ÌÌ¤ò¤Ä¤±¤¿¡ã¥ì¥¶¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¡ä¤ÎÂçÃË¤¬Íº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤éÈô¤Ó½Ð¤¹¡£¹ì²»¤ò¾å¤²¤ë¥Á¥§¡¼¥ó¥½¡¼¡£Æ¨¤²ÏÇ¤¦¼ã¼Ô¡£±ÇÁü¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ï¡Ö¿ô¾¯¤Ê¤¤´°àú¤Ê±Ç²è¤Î°ì¤Ä¡×¡Ê¥¯¥¨¥ó¥Æ¥£¥ó¡¦¥¿¥é¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î¡Ë¡¢¡Ö¤¤¤Þ´Ñ¤Æ¤âºÇ¹â¤ËÉÝ¤¤¡×¡Ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ë¥Ð¡¼¥°¡Ë¤È¤¤¤¦µð¾¢´ÆÆÄ¤«¤é¤ÎÀä»¿¥³¥á¥ó¥È¤¬¶´¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥Û¥é¡¼±Ç²è¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡¢»¦¿Íµ´¥ì¥¶¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤È¡¢¶²ÉÝ¤Ë´é¤ò¤æ¤¬¤Þ¤»¤ë¥µ¥ê¡¼¡¢Âç¤¤¯¸«³«¤«¤ì¤¿ÌÜ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÎÐ¿§¤Î¥Ð¥ó¡¢¿ÍÆù¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤¬¡£¤µ¤é¤Ë²¼Éô¤Ë¤Ï¡¢Êá¤é¤¨¤é¤ì¤¿¼ã¼Ô¤Î»Ñ¤Ê¤É¡¢·àÃæ¤Î¾×·âÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎRockin¡ÇJelly Bean¡Ê¥í¥Ã¥¥ó¡¦¥¸¥§¥ê¡¼¡¦¥Ó¡¼¥ó¡Ë»á¤Ë¤è¤ë¡¢Á¯Îõ¤Ê¿§ºÌ¤Ç·àÃæ¤Î¾×·âÅª¤Ê¥¢¥¤¥³¥ó¤¬Ç»Ì©¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¤³¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎMondo¡¿¥â¥ó¥É¡Ê¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤ÇÀ¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¤Î²ñ¼Ò¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óÍÑ¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¸ø³«50¼þÇ¯µÇ°¤È¤·¤ÆÆÃÊÌ¤Ë¥ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¤â¤Î¡£¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÂçÅç°ÍÄó°¡»á¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ºîÉÊ¤Ø¤Î°¦¤È¶¸µ¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬´°À®¤·¤¿¡£
¡¡¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ï¡¢»¦¿Íµ´¥ì¥¶¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤¬¥Á¥§¡¼¥ó¥½¡¼¤ò¤Õ¤ê¤¢¤²¤ë¾×·âÅª¤Ê»Ñ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢28ÆüÀµ¸á¤è¤ê¥à¥Ó¥Á¥±¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤âÈÎÇä³«»Ï¡£
¡¡¡Ø°Ëâ¤Î¤¤¤±¤Ë¤¨ 4K¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¸ø³«50¼þÇ¯µÇ°ÈÇ¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯1·î9Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
