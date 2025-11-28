パク・ソジュン＆ウォン・ジアンが共演を回想 幾田りらに感謝のメッセージも
俳優のパク・ソジュン、ウォン・ジアンが27日、都内で開催された韓国ドラマ『明日はきっと』 配信記念イベント来日舞台挨拶に登壇。2人はラブストーリーでの共演を振り返り、来日の楽しみを明かしたほか、オリジナルサウンドトラックに参加した幾田りらへの感謝を語った。
【写真】来日し舞台挨拶に登場したパク・ソジュン
本作は、優しくて誠実な青年イ・ギョンド（ソジュン）と、大胆で自由奔放な性格のソ・ジウ（ジアン）が織りなすラブストーリーを描く。ソジュンは「お互いに頼り合いながら作っていったなという気持ち」とジアンとの共演を回想し「ジアンさんに頼りながら、1シーン1シーンを作り上げていったという感じですね」と語った。
一方のジアンは、作品やイベントで緊張するタイプだとしたうえで「ソジュン先輩もそうなんですけど、皆さまに頼る。そういった方法を学んだような気がします。そういった点が、私の中で大事に記憶に残っていますね」と笑顔で振り返った。
来日の楽しみに関して、ソジュンは「こうして、一般のファンの皆様にお会いするっていう部分が、一番期待していた部分になります」と日本のファンとの対面の喜びを語り、本作のお披露目については「すごく緊張しますが、楽しみでもあって、皆さんに喜んでいただけると嬉しいなと思っています」と呼びかけた。一方のジアンは「大阪に行けたらいいなと思っています」とにこやかに話していた。
本作に楽曲『Cafe Latte（English version）』で参加している幾田りらについて、ソジュンは「お知らせを聞いた時にびっくりしたんですね。普段から好きだったアーティストと、このように一つの作品を一緒に作ることができて、不思議な感覚、驚き、そして感謝の気持ちでした」と明かし、「本当に感謝していますし、いつかお会いしたいです」と語った。
ジアンは好きなアニメに参加した歌手として知っていたとしたうえで「『明日はきっと』のOSTに参加されると知ってからは、本当に不思議な感覚、そして楽しみな気持ちがこみ上げました。メッセージまで残してくださって、本当に感謝をお伝えしたいなと思いました」と話していた。
韓国ドラマ『明日はきっと』は12月7日よりPrime Videoで独占配信。
