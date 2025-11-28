新作キターーーーッ！【3COINS】冬コーデに合わせたい♡「ドット柄ヘアアクセ」

小物として投入するだけで、ガーリー指数を上げてくれるドット柄。ダークカラーでまとめがちな冬コーデに、ポップな遊び心を加えることができます。今回ピックアップするのは、11月に登場したばかりの【3COINS（スリーコインズ）】の新作アイテム。可愛いヘアアクセに頼って、簡単アレンジを楽しんでみて。

高級感を演出するハラコモチーフ

【3COINS】「ハラコ調ドットシュシュ」\550（税込）

さらりとした短い毛並みが特徴のシュシュ。同系色で統一したカラーと大きなドット柄が、さりげなくハラコ風のニュアンスを添えます。ポニーテールやおだんごに合わせるのはもちろん、手首につけてアクセサリーとして楽しむのもおすすめです。

ツヤめく樹脂製クリップ

【3COINS】「ビジューエポクリップ2個セット」\330（税込）

2個セットでワンコイン以下という、3COINSならではのお得なクリップ。ドットが小さく、余白もあるため、甘さ控えめで大人っぽさが引き立ちます。クリップの先は、ギザギザの加工が施されたワニ口タイプ。髪にしっかり固定されて、外れにくい形状です。

冬の人気カラーバンス

【3COINS】「ドットバンス」\330（税込）

冬といえばお馴染みのこっくり深いワインレッド。真っ白なドットとのコントラストで、顔まわりを華やかに見せてくれます。下ろしている髪をサッとまとめられるので、鞄に忍ばせておくのもオススメ。クラシカルなモノトーンとの2色展開となっています。

短い髪にも使えるミニクリップ

【3COINS】「ドットハートミニクリップ2個セット」\330（税込）

ショートやボブでも使いやすい、約縦2cm × 横2cmのコンパクトなクリップ。細めに取った毛束をねじって留めるだけで、デザインの可愛さに合うハーフツインが完成します。チラッと覗く内側のゴールドカラーが冬らしく、リッチな雰囲気を盛り上げてくれそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S