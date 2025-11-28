タイのフェリーで、乗務員のミスにより乗客の手荷物が海に流れ落ちるトラブルが発生した。

英紙デイリー・メールによると、23日（現地時間）、オーストラリア人観光客アリス・ザンパレッリさんは、タイ南部・タイ湾のタオ島からサムイ島へ移動していた途中、自分の荷物が海の上を漂っている光景を目撃した。ザンパレッリさんは、何十個ものスーツケースが海に落ちて漂う衝撃的な光景を撮影し、ティックトック（TikTok）に共有した。

公開された動画には、激しい波をかき分けて進むフェリーの周辺で、スーツケースやバックパックなど数十個の手荷物が海面を漂う様子が映っている。ネットユーザーたちは「信じられない」「とんでもない」と反応を寄せ、動画は数千件の再生数を記録した。

このトラブルは、フェリー上部の甲板に置かれていた手荷物が十分に固定されておらず、そこに荒波が押し寄せたことで発生したと伝えられた。

ザンパレッリさんは動画の説明欄で「無能な乗務員たちのせいで、全ての手荷物を失った」と怒りをあらわにした。彼女は最終的に5万バーツ（約24万円）の補償を受けたが、「乗客たちが何度も要求し、言い争った末にようやく受け取ったものだ」と付け加えた。一部の乗客は補償すら受けられず、飛行機に乗り遅れたケースもあったと補足した。

彼女はまた「フェリーのスタッフは、かばん一つが2万バーツ以上するはずがないと断言していたが、実際には一つ当たり10万バーツ以上する」とし、「タイは欧米より物価が低いため、私たちの持ち物の価値を説明しても、（スタッフは）顔を見てほとんど笑うような反応を見せた」と動画へのコメントで伝えた。

デイリーメールは、タオ島やサムイ島などタイ東部の島々の間の航路は、特に雨季に波が高く、航行条件が悪いことで悪名が高いと伝えた。