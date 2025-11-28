俳優キム・ウビンと女優シン・ミナの結婚式招待状が公開された。

27日、シン・ミナのヘアスタイリングを15年以上担当してきた関係者が、自身のSNSに招待状の画像をアップロードし、「愛らしいセンスの持ち主たち、本当におめでとう」というコメントを添えて祝意を伝えた。

公開された招待状には、男性と女性の絵が描かれている。線だけで描いたシンプルなイラストだが、新婦はティアラとドレス、イヤリングを着用しており、新郎はボウタイに髪を片方に流している。イラストの下には「キム・ウビンとシン・ミナの結婚式にご招待します。一緒に祝ってください！ 2025．12．20 午後7時」と記されている。

イラストの隅には「イラスト シン・ミナ、文章 キム・ウビン」と記されており、二人が作った招待状であることが分かる。達筆なことで有名なキム・ウビンと、感覚的なセンスを持つシン・ミナのイラストは、お似合いカップルの二人らしく、愛情がにじみ出ていた。

これに先立ち、シン・ミナ、キム・ウビンの所属事務所AMエンターテインメントは20日、「シン・ミナとキム・ウビンのうれしい知らせをお伝えしたい。シン・ミナとキム・ウビンが長い交際で築いてきた厚い信頼をもとに、互いのパートナーになることを約束した」と明らかにした。

キム・ウビンも同日、直筆の手紙で「未熟な僕に、いつも惜しみなく愛と応援を送ってくださるウリビン（ファンダム名）の皆さんに、いち早くお知らせしたくて、こうしてメッセージを残す」とし「はい、僕、結婚します。長い時間を共にしてきた、その方と家庭を築き、これからは一緒に歩んでいこうと思う」と結婚を発表した。また「僕たちが歩んでいく道が温かいものとなるよう、皆さんが応援してほしい」と伝えた。