パティーナ大阪で開業初のクリスマスアフタヌーンティーが登場！大阪城公園を一望できるラウンジでひと休み
世界有数のラグジュアリーホテルを手がけるカペラホテルグループの日本第一号店として、2025年5月に開業したパティーナ大阪が開業初となるフェスティブシーズンを迎える。
大阪城公園を一望するティーラウンジ「にじり」では、雪をイメージした「スノーシンフォニーアフタヌーンティー」が登場。かわいらしいスイーツに加え、フォアグラなど贅沢な食材を使用したセイボリーもラインナップ。期間は、2026年1月7日（水）まで。
絶景ティーラウンジ「にじり」の冬のアフタヌーンティー
透明な輪っか状のスタンドが印象的な、「にじり」の冬のアフタヌーンティー。華やかな白と赤を基調としたスイーツには、雪の結晶がトッピングされた「洋梨とチョコレートのケーキ」、りんごとチーズクリームのハーモニーが楽しめる「アップルタタン」、さくさくのメレンゲと濃厚なマロンの風味が絶妙な「栗と洋梨のモンブラン」など計5種類を用意。
バスク料理「INAKI」のキッチンから提供されるセイボリーは、フォアグラや自家製スモークのぶりなど本格的な味覚を取り揃えた計6種類が楽しめる。
秋から冬へと装いを変える大阪城公園の景色を眺めながら、和の趣あふれる空間で上質なひとときを満喫して。
◆アフタヌーンティーの会場は？
大阪城を見ながら味わう日本×フランスの特別なアフタヌーンティー
パティーナ大阪19階にある「にじり」では、大阪城を背景に、美しい景色と贅沢なアフタヌーンティーが楽しめる。日本の高品質な茶葉を使ったセレモニーも魅力的で、フランスのエッセンスが融合したスイーツやセイボリーも最高。木のぬくもりあふれる空間で、味覚と視覚、すべての感覚を満たす特別なひとときを体験してみて。
