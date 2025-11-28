ÆüËÜ¤¬»ö¼Â¾å¤ÎÏ«Æ¯°ÜÌ±¼õ¤±Æþ¤ì¤òŽ¢°ÜÌ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ž£·úÁ°¤Ç¿Ê¤á¤ë¶òºö¡Ä¼£°Â°²½Ž¤¼º¶ÈÁý²Ã¤Î"°Ì´"²óÈòË¡
¢£²¤ÊÆ½ô¹ñ¤¬°ÜÌ±¡ÖÁªÊÌ¡×À¯ºö¤ËÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡Ö°ìÉô³°¹ñ¿Í¤ÎÁûÍð¤äÌÂÏÇ¹Ô°Ù¡¢¶§°ÈÈºá¤¬ÉÑÈ¯¤·¡¢¹ñÌ±¤ÎÉÔ°Â¤äÉÔËþ¤òÄ¶¤¨¤ÆÅÜ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
2025Ç¯11·î11Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ³°¹ñ¿ÍÀ¯ºöËÜÉô¤Î½é²ñ¹ç¤Ç¡¢¿·Æ£µÁ¹§ËÜÉôÄ¹¤Ï¤³¤¦½Ò¤Ù¤¿¡£³°¹ñ¿Í¼õ¤±Æþ¤ì¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢À¯¸¢Í¿ÅÞ¤¬¤è¤¦¤ä¤¯½Å¤¤¹ø¤ò¾å¤²¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î²ñ¹ç¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤ÎÌ·½â¤·¤¿À¯ºö¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤Î20¥«·îÁ°¡¢2024Ç¯3·î¡¢À¯ÉÜ¤ÏÆÃÄêµ»Ç½¤Î¼õ¤±Æþ¤ìÏÈ¤ò5Ç¯´Ö¡Ê2024¡Á28Ç¯ÅÙ¡Ë¤Ç82Ëü¿Í¤Ø¤È¡¢½¾Íè¤Î2.4ÇÜ¤Ë³ÈÂç¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò³ÕµÄ·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆ±Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¡¢³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¿ô¤¬230Ëü2587¿Í¤È²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£Á°Ç¯Èæ25Ëü¿ÍÁý¤È¤¤¤¦µÞ·ã¤ÊÁý²Ã¤À¤Ã¤¿¡£
¼õ¤±Æþ¤ì¤òÂçÉý¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ê®½Ð¤·¤¿ÌäÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òº£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ë¡Ä¡Ä¡£½ç½ø¤¬´°Á´¤ËµÕ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤í¤¦¡£
³°¹ñ¿Í¶¦À¸Ã´Åö¤Î¾®ÌîÅÄµªÈþ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤â¡¢Æ±Æü¤Î²ñ¹ç¤Ç¡ÖÇÓ³°¼çµÁ¤È°ìÀþ¤ò²è¤·¤Ä¤Ä¡¢µ£Á³¤ÈÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ãá½ø¤¢¤ë¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ËÉ¬Í×¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¡ÖÃá½ø¤¢¤ë¶¦À¸¼Ò²ñ¡×¤ËÉ¬Í×¤ÊÍ½»»¤âÂÎÀ©¤â¡¢¤Þ¤ÀÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï2027Ç¯¤Ë¤Ïµ»Ç½¼Â½¬À©ÅÙ¤òÇÑ»ß¤·¡¢¡Ö°éÀ®½¢Ï«À©ÅÙ¡×¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î°éÀ®½¢Ï«À©ÅÙ¤Ï¡¢3Ç¯¸å¤Ë¡ÖÆÃÄêµ»Ç½2¹æ¡×¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ì¤Ð¡¢²ÈÂ²ÂÓÆ±¤ä±Ê½»¤Ø¤ÎÆ»¤¬³«¤«¤ì¤ë¡£»ö¼Â¾å¤ÎÏ«Æ¯°ÜÌ±¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¡¢¡Ö°ÜÌ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦·úÁ°¤Î¤Þ¤Þ¡¢µÞÂ®¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¡£
2024Ç¯¡¢ÆüËÜ¤Î½ÐÀ¸¿ô¤Ï70Ëü¿Í¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤À¡£2040Ç¯¤Ë¤Ï¸½ÌòÀ¤Âå1.5¿Í¤Ç¹âÎð¼Ô1¿Í¤ò»Ù¤¨¤ë¼Ò²ñ¤¬Íè¤ë¤È¤¤¤¦¿¼¹ï¤Ê¿Í¸ý¸º¾¯¤òÆüËÜ¤Ï·Þ¤¨¤ë¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¿Í¸ý¸º¾¯¤¬¿Ê¤á¤Ð¡¢¤µ¤é¤ËÀÇ¶â¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢¸ø¶¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬²ó¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÉ¬Á³¤À¡£¤½¤³¤Ç¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¼Ò²ñ¤Ë»õ»ß¤á¤ò¤«¤±¤ë¤¿¤á¤Î³°¹ñ¿Í¼õ¤±Æþ¤ì¤ÎÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¤·¤«¤·¡¢²¤ÊÆ¤ò¸«ÅÏ¤»¤Ð¡¢¤«¤Ä¤Æ°ÜÌ±¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¹ñ¡¹¤¬º£¡¢Êý¿ËÅ¾´¹¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡£
¥«¥Ê¥À¤Ï½¾Íè¤Î°ÜÌ±¼õ¤±Æþ¤ì¤ò2³äºï¸º¡£¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ç¤Ï°ÜÌ±µ¢´ÔÀ¯ºö¤¬ÍèÇ¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¥É¥¤¥Ä¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤â¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ°ÜÌ±À©¸Â¤ËÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ÜÌ±¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¹ñ¡¹¤Ç²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¶µ·±
¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂè3¤ÎÅÔ»Ô¥Þ¥ë¥á¡Ê¿Í¸ýÌó36Ëü¿Í¡Ë¤Ç¤Ï¡¢³°¹ñÀ¸¤Þ¤ì¤Î½»Ì±¤¬Ìó3Ê¬¤Î1¡¢¤½¤·¤Æ¿Æ¤¬³°¹ñÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤É³°¹ñ¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Ä½»Ì±¤¬Ìó5³ä¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥í¡¼¥¼¥ó¥´¡¼¥ÉÃÏ¶è¤Ç¤Ï°ÜÌ±ÇØ·Ê¤ò»ý¤Ä½»Ì±¤¬Â¿¿ô¤òÀê¤á¡¢¼º¶ÈÎ¨¤â¹â¤¯¡¢²áµî¤Ë¤Ï¥®¥ã¥ó¥°¤ÎÆ®Áè¤äË½Æ°¤¬µ¯¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
°ÜÌ±ÈæÎ¨¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¤³¤ÎÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡¢¸À¸ì½¬ÆÀ¤ä¼Ò²ñÅªÊ¬ÃÇ¤¬²ÝÂê¤È¤µ¤ì¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÀ¸¤Þ¤ì¤Î½»Ì±¤¬Â¾ÃÏ°è¤Ø°Ü½»¤¹¤ë¸½¾Ý¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥Õ¥é¥¤¥È¡ÊÇò¿Í½»Ì±¤ÎÎ®½Ð¡Ë¡×¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢¤¤¤º¤ì»÷¤¿¸½¾Ý¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£
¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ÎÂèÆó¤ÎÅÔ»Ô¡¢³°¹ñÀ¸¤Þ¤ì¤¬3Ê¬¤Î1¤òÀê¤á¤ë¥è¡¼¥Æ¥Ü¥ê¤Ë½»¤à50Âå¤Î¥Þ¥ä¤µ¤ó¤Ë¤Ï2¿Í¤Î¥Æ¥£¡¼¥ó¤Î»Ò¶¡¤¬¤ª¤ê¡¢¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¥è¡¼¥Æ¥Ü¥ê¤Ï30Ç¯Á°¤È¤Ï¿ïÊ¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ÜÌ±¤¬Êì¹ñ¤ÎÌ±Â²Ê¶Áè¤ò¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤ÎÃæ¤Ç¥®¥ã¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼Ô¤Ï¤½¤ì¤Ç¹³Áè¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Ã¥°¤äÈÈºá¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¹âµé½»ÂðÃÏ¤Ë°ú¤Ã±Û¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ËÊì¹ñ¤ÎÊ¶Áè¤ò»ý¤Á¹þ¤à°ÜÌ±¤ÏÌÂÏÇ¤Ç¤¹¡×
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ï2026Ç¯¤«¤é¡¢¼«¼çµ¢¹ñ¤¹¤ë°ÜÌ±¤ËºÇÂç35Ëü¥¯¥í¡¼¥Ê¡Ê560Ëü±ß¡Ë¤Î»Ù±ç¶â¤ò»Ùµë¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡Öµ¢´ÔÂ¥¿Ê¡×¤Ë¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÂç¤¤ÊÀ¯ºöÅ¾´¹¤Ç¤¢¤ê¡¢Åý¹ç¤ËÇüÂç¤ÊÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¹ñ¤Ç¤¹¤é»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï½¢¿¦¤È¶µ°é³Êº¹¤¬¹¤¬¤Ã¤¿
¿Í¸ý¤Î3Ê¬¤Î1¤Ë³°¹ñ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï·è¤·¤Æ¶ËÃ¼¤ÊÎã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥É¥¤¥Ä¤ÎÁí¿Í¸ý¤ÎÌó3³ä¤â°ÜÌ±ÇØ·Ê¤ò»ý¤Ä¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢2015Ç¯¡¢¥·¥ê¥¢ÆâÀï¤ÇÂçÎÌ¤ÎÆñÌ±¤¬¥É¥¤¥Ä¤ËÅþÃå¤·¤¿¤È¤¡¢Åö»þ¤Î¥á¥ë¥±¥ë¼óÁê¤Ï¡ÖWir schaffen das¡Ê»ä¤¿¤Á¤Ï¤ä¤ê¿ë¤²¤é¤ì¤ë¡Ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Î¡Ö´¿·ÞÊ¸²½¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¸½¼Â¤Ï¡¢°ÜÌ±ÇØ·Ê¤ò»ý¤Ä¼ã¼Ô¤Î¼º¶ÈÎ¨¤Ï¥É¥¤¥Ä¿Í¤è¤ê¹â¤¯¡¢¤ª¤ª¤à¤Í2ÇÜ¶á¤¤º¹¤¬¤¢¤ê¡¢µÁÌ³¶µ°éÌ¤½¤Î»Î¨¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¿Í¤ÎÌó4ÇÜ¤ËÃ£¤¹¤ë¡Ê2024Ç¯¥É¥¤¥ÄÏ¢Ë®Åý·×¶ÉÄ´¤Ù¡Ë¡£¥á¥ë¥±¥ë¤Î¡Ö¤ä¤ê¿ë¤²¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÁÛ¤È¡¢¸½¼Â¤ÎÅý¹ç²ÝÂê¤ÎÍîº¹¤ÏÂç¤¤¤¡£
¢£¥«¥Ê¥À¤âÊý¿ËÅ¾´¹¡¢Ç¯´Ö50Ëü¢ª36.5Ëü¿Í¤Ø
°ÜÌ±Åý¹çÀ¯ºö¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀè¿Ê¹ñ¤Î¤ª¼êËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍè¤¿¥«¥Ê¥À¤Ï¡¢¿Í¸ý¤ÎÌó23¡ó¤¬³°¹ñÀ¸¤Þ¤ì¤À¡£2025Ç¯°Ê¹ß¡¢Ç¯´ÖÌó50Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ò2027Ç¯¤Ë¤Ï36.5Ëü¿Í¤Ø¤ÈÃÊ³¬Åª¤Ëºï¸º¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï½¾Íè¤«¤é2³ä¤Îºï¸º¤Ç¤¢¤ê¡¢½»ÂðÉÔÂ¤È¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÉ¯Ç÷¤¬¼ç¤ÊÍýÍ³¤À¡£¥¢¥ë¥Ð¡¼¥¿½£¤ÏÌó4Ê¬¤Î1¤¬³°¹ñÀ¸¤Þ¤ì¤À¤¬¡¢°ÜÌ±¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤Ï¥«¥Ê¥À¹ñÆâÂè°ì°Ì¡£
¥«¥Ê¥À¡¦¥¢¥ë¥Ð¡¼¥¿½£¿È¤Î¥¸¥ç¥ó¤µ¤ó¡ÊÆ¿Ì¾¡§26ºÐ¡Ë¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢ËÍ¤Î¼þ¤ê¤Î¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ï¹ñ¤¬¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ëLGBTQ¤Ê¤ó¤«¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ìÈÖµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°ÜÌ±ÌäÂê¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Î¸Î¶¿¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÌ±Â²¤Î¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ÜÌ±2À¤3À¤¤Î¼ã¼Ô¤Ç¤µ¤¨¡¢ÉÔËþ¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç²ÈÂ²¤Ç°Ü½»¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÇÉÔÆ°»º²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ª¡¼¥Ê¡¼¤â°ÜÌ±¤Î¤Û¤¦¤¬°Â¤¤¤«¤é¤È¡¢¥«¥Ê¥À¿Í¤Î¼ã¼Ô¤è¤ê¤â°ÜÌ±¤Î¤Û¤¦¤Ë»Å»ö¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÉÔËþ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ã¼Ô¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
´Ä¶¤¬°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¤³¤¦¤·¤¿ÉÔÆ°»º²Á³Ê¾å¾º¤ä»Å»ö¤òÆÀ¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£ÂÐ¾ÈÅª¤ÊÀ®¸ùÎã¡Ö¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î¸·³Ê¤ÊÁªÊÌ¡×
°ìÊý¡¢²¤ÊÆ¤Î¶ì¶¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¸·³Ê¤ÊÁªÊÌ¤Ë¤è¤ê³°¹ñ¿Í¼õ¤±Æþ¤ì¤òµ¡Ç½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤â¤¢¤ë¡£¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¿Í¸ý¤ÎÌó31¡ó¤¬³°¹ñ¿Í¤À¤¬¡¢¼Ò²ñÅªËà»¤¤ÏÈæ³ÓÅªÍÞÀ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸°¤Ï¡ÖÃ¯¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤«¡×¤ÎÌÀ³Î¤Ê´ð½à¤À¡£¹âµ»Ç½³°¹ñ¿Í¤Ë¤ÏEmployment Pass¡ÊEP¡ËÀ©ÅÙ¤òÅ¬ÍÑ¤·¡¢·îµë5600¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥É¥ë°Ê¾å¡ÊÌó68Ëü±ß¡Ë¤Ê¤É¤ÎÍ×·ï¤ò²Ý¤¹¡£±Ê½»¸¢¼èÆÀ¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¹âµ»Ç½¿Íºà¤ÏÄêÃå¤·¡¢ÀÇ¼ý¡¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢Äãµ»Ç½Ï«Æ¯¼Ô¤Ë¤ÏWork PermitÀ©ÅÙ¤òÅ¬ÍÑ¡£´ü¸ÂÉÕ¤½¢Ï«µö²Ä¤Î¤ß¤Ç¡¢²ÈÂ²ÂÓÆ±ÉÔ²Ä¡¢±Ê½»¸¢¤Ø¤ÎÆ»¤â¤Ê¤¤¡£¸ÛÍÑ¼ç¤Ë¤Ï³°¹ñ¿Í¸ÛÍÑÀÇ¤ò²Ý¤·¡¢¼«¹ñÌ±¸ÛÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ë¤Ï¿ÍÆ»Åª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ÎÈãÈ½¤â¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡ÖÃ¯¤ò¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ò·ï¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤«¡×¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤«¤éÅý¹ç¤Ëº¤¤ë¡×»öÂÖ¤ò²óÈò¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ÏÃíÌÜ¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£
¢£¼Ò²ñÅý¹ç¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
ËÌ²¤¡¢À¾²¤¡¢ËÌÊÆ½ô¹ñ¤¬¡¢¤¤¤Þ¤äÁªÊÌÅª¤Ê°ÜÌ±À¯ºö¤ËÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤¿¤À¤·¹ñ¤´¤È¤Ë¶¯¼å¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¤è¤¦¤ËµÞ·ã¤ÊÅ¾´¹¤ò¤·¤¿¹ñ¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë½¾Íè¤«¤éÀ©¸ÂÅª¤À¤Ã¤¿¹ñ¤â¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î°ÜÌ±À©¸Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Î¥æ¡¼¥¹¡¦¥ê¥µ¡¼¥Á¡¦¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥å¡¼¥È¡ÊYRI¡Ë¤Î¥²¥ª¥ë¥®¥Ê¡¦¥¥Ã¥·¥å¡á¥³¥º¥ÞÇî»Î¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÂçÎÌ°ÜÌ±¤Ï¼õÆþ¹ñ¤Î¼Ò²ñ¹½À®¤òµÞÂ®¤ËÊÑ¤¨¤Þ¤¹¡£¸À¸ì¶µ°é¡¢¼Ò²ñÅý¹ç¥×¥í¥°¥é¥à¡¢Ê¸²½ÅªËà»¤¤ÎÄ´À°¤Ë¡¢»þ´Ö¤È¥ê¥½¡¼¥¹¤¬Èñ¤ä¤µ¤ì¡¢¼Ò²ñ¤¬¾ÃÌ×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡×
¥¥Ã¥·¥å¡á¥³¥º¥ÞÇî»Î¤¬¤¤¤¦¤Ë¤Ï¥³¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¸À¸ì¶µ°é¤äÀ¸³è»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤É¤Î·ÐºÑÅª¤Ê¥³¥¹¥È¤È¡¢Ê¸²½ÅªËà»¤¤ä²ÁÃÍ´Ñ´Ö¤ÎÊÑÍÆ¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñÅª¥³¥¹¥È¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
2022Ç¯¤ËYRI¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Ç5000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢61¡ó¤¬¡Ö¿Í¸ý¸º¾¯¤Ë¤Ï¾¯»Ò²½ÂÐºö¤ÇÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¡×¤È²óÅú¤·¡¢°ÜÌ±À¯ºö¤ò»Ù»ý¤·¤¿¤Î¤Ï¤ï¤º¤«24¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥Ê¥À¤Î2024Ç¯¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¹ñÌ±¤Î44.5¡ó¤¬¡Ö°ÜÌ±¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¼ç¤ÊÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¼ê¤´¤í¤Ê²Á³Ê¤Î½»Âð¤¬¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤òµó¤²¤¿¡ÊÀ¤ÏÀÄ´ºº²ñ¼Ò¥¨¥³¥¹¡¦¥ê¥µ¡¼¥Á¡Ë¡£
¡Ö¾¯»Ò²½ÂÐºö¤ÇÂÐ±þ¡×¤ÏÇÓ³°¼çµÁ¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÅý¹ç¤Îº¤Æñ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¿Í¡¹¤Î¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤È¸«¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¢£ÆüËÜ¤Ï²áµî¤ËÀ©ÅÙÀß·×¤Ç²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¿
¼Â¤ÏÆüËÜ¤Ï²áµî¤ËÏ«Æ¯°ÜÌ±¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤Ë¼ºÇÔ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£1989¡Á90Ç¯¤ÎÆþ´ÉË¡²þÀµ¤Ç¡ÖÄê½»¼Ô¡×»ñ³Ê¤¬ÁÏÀß¤µ¤ì¡¢Æü·Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¤òÃæ¿´¤Ë³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤¬µÞÁý¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤ÎºßÆü¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¤Ï1990Ç¯Ëö¤ÎÌó5Ëü6000¿Í¤«¤éÁý¤¨Â³¤±¡¢2007Ç¯Ëö¤Ë¤ÏÌó31Ëü3000¿Í¤Ç¥Ô¡¼¥¯¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·ÆüËÜ¸ì¶µ°é¤äÀ¸³è»Ù±çÂÎÀ©¤Ï½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¹½Â¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£2008Ç¯¤Î¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¸å¤Ë¤ÏÌó7Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤Ç¸º¾¯¤·¡¢Â¿¤¯¤¬µ¢¹ñ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£Ä¹´üÄê½»¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿À¯ºöÀß·×¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢·ÐºÑ´íµ¡¤ÎºÝ¤Ë¡ÖÄ´À°ÊÛ¡×¤È¤·¤ÆÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¹½Â¤¤¬ÏªÄè¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Æü·Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÆüËÜ¸ì¤ÎÆÉ¤ß½ñ¤¤¬½½Ê¬¤Ë½ÐÍè¤º¡¢¿Æ¤âÆüËÜ¸ì¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤êµÁÌ³¶µ°é¤â½ª¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿»Ò¤âÂ³½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸À¸ì»Ù±ç¤äÀ©ÅÙÅª¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤È¡¢²¿¤Îºá¤Î¤Ê¤¤»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¶ì¤·¤à¤Ï¤á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¢£EPAÀ©ÅÙ¤Î²ÝÂê
2008Ç¯°Ê¹ß¤ÎEPA¡Ê·ÐºÑÏ¢·È¶¨Äê¡Ë¤Ë¤è¤ë´Ç¸î»Õ¡¦²ð¸î»Î¼õ¤±Æþ¤ì¤â¡¢¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Îß·×¤ÇÌó6400¿Í¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Î¹ñ²È»î¸³¹ç³Ê¤¬É¬¿Ü¤È¤µ¤ì¡¢¹ç³ÊÎ¨¤Ï¹ñÆâÊ¿¶Ñ¤òÂçÉý¤Ë²¼²ó¤ë¡£Îã¤¨¤Ð2024Ç¯¤Î´Ç¸î»Õ»î¸³¤Ç¤Ï¡¢EPA¸õÊä¼Ô¤Î¹ç³ÊÎ¨¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó6.2¡ó¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢0¡ó¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à16.4¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Á´ÂÎÊ¿¶Ñ87.8¡ó¤È¤Îº¹¤Ï¸²Ãø¤À¤Ã¤¿¡£
¹ç³Ê¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¸¶Â§4Ç¯¤Çµ¢¹ñ¤È¤Ê¤ê¡¢¸½¾ì¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÀ©ÅÙ¾å¤ÏÄêÃå¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¸À¸ì¶µ°é¤äÅý¹ç»Ù±ç¤Ø¤ÎÅê»ñÉÔÂ¤¬º¬ËÜÅª¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢À©ÅÙÀß·×¤¬¡Ö¿Íºà³ÎÊÝ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö°ì»þÅª¤ÊÏ«Æ¯ÎÏÄ´À°¡×¤ËÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÄêÃå¤ä¼Ò²ñÅý¹ç¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£ÆüËÜ¤¬¤¹¤Ù¤¤³¤È
ÆüËÜ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¿¼¹ï¤Ê¿Í¸ý¸º¾¯¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¤¤Ä¤Ä¼«¹ñ¤Î½ÐÀ¸Î¨¤ò²þÁ±¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ê¤é¤ÐºÇÄã¸Â¡¢¡ÌÀ³Î¤Ê¿ôÃÍÌÜÉ¸¡ÊÇ¯´Ö²¿Ëü¿Í¤ò¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Î¤«¡Ë¡¢¢Í½»»¤ÎÌÀ¼¨¡Ê¸À¸ì¶µ°é¡¦»Ò¶¡¤Î¶µ°é»Ù±ç¡¦¼Ò²ñÅý¹ç¤Ë¤¤¤¯¤éÅê¤¸¤ë¤Î¤«¡Ë¡¢£¼õ¤±Æþ¤ì¼«¼£ÂÎ¤Ø¤ÎºâÀ¯»Ù±ç¡¢¤Äê´üÅª¤ÊÀ¯ºö¸¡¾Ú¤È¸«Ä¾¤·¡¢¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤é¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢²áµî¤ÎÆü·Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍÀ¯ºö¤äEPA´Ç¸î»ÕÀ©ÅÙ¤Ï½½Ê¬¤ÊÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÂçÎÌ°ÜÌ±¤ËÀÑ¶ËÅª¤À¤Ã¤¿ËÌ²¤¡¢À¾²¤¤äËÌÊÆ¤Î¹ñ¡¹¤Ï¡¢°ÜÌ±¼õ¤±Æþ¤ì¤È¼Ò²ñÅý¹ç¤ËÇüÂç¤ÊÅê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª¡¢¶áÇ¯¤Ï¡¢ÁªÊÌÅª°ÜÌ±À¯ºö¤Ø¤ÈÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï·²ÇÏ¸©ÂçÀôÄ®¤Î³°¹ñ¿ÍÈæÎ¨¤¬21¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¸²½ÅªËà»¤¤Ïµ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤¬¡¢¹ÔÀ¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶µ°é¸½¾ì¤ÎÉéÃ´¤¬¼«¼£ÂÎ¤Ë½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ºë¶Ì¸©Àî¸ý»Ô¤Î¥¯¥ë¥É¿Í¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ø¥¤¥È¤¬¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¥¯¥ë¥É¿Í¤Ï¿Í¸ý60Ëü¿Í¤ÎÀî¸ý»Ô¤Ë1500¿Í¤Û¤É¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
Àî¸ý»Ô¤Î³°¹ñ¿Í½»Ì±¤Ï¥¯¥ë¥É¿Í°Ê³°¤Ë¤â¤ª¤ê¡¢³°¹ñÀ¸¤Þ¤ì¤ÏÁ´ÂÎ¤ÇÌó8¡ó¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Àî¸ý»Ô¤Ç¤Ï³°¹ñ¿Í¤Î¿Í¿ô¤¬²áµî20Ç¯¤ÇÌó3ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÈÈºá¤ÎÇ§ÃÎ·ï¿ô¤ÏµÕ¤ËÌó3Ê¬¤Î1¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Ø¥¤¥È¤äÊ¸²½ÅªËà»¤¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤â¤½¤âºßÎ±³°¹ñ¿Í¤ÏÁí¿Í¸ý¤Î¤ï¤º¤«3¡ó¶¯¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤ËÇÓ³°¼çµÁ¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¡£
¤À¤«¤é¤³¤½ÆüËÜ¤Ï¡Ö°ÜÌ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é»ö¼Â¾å¤Î°ÜÌ±¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëµ½âÖ¤ò¤ä¤á¤ë¤Ù¤¤À¡£º£¸å¤Ï¡¢¤É¤ì¤À¤±¤Îµ¬ÌÏ¤ò¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ù±ç¤È¤È¤â¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤ä°ÜÌ±¤¬¤â¤¿¤é¤¹·ÐºÑÅª¡¦¼Ò²ñÊ¸²½Åª¤ÊÍø±×¤ò¹ñÌ±¤ËÌÀ¼¨¤·¡¢Èà¤é¤¬ÆüËÜ¼Ò²ñ¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¶¦À¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀ¯ºö¤ÈÅê»ñ¤òÀß·×¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
----------
ÃÓÅÄ ÏÂ²Ã¡Ê¤¤¤±¤À¡¦¤ï¤«¡Ë
¥æ¡¼¥¹¡¦¥ê¥µ¡¼¥Á¡¦¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥å¡¼¥È¡ÊYRI¡Ë¸¦µæ°÷¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¿¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
Ê¸²½¡¢¼Ò²ñ¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼¡¢²ÈÂ²À¯ºö¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¹ñºÝÅª¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤éÆüËÜ¸ì¤È±Ñ¸ì¤ÇÈ¯¿®¡£¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Î¸¦µæµ¡´Ø¤Ç¼ã¼Ô¸¦µæ¤Ë¤â·È¤ï¤ë¡£
----------
