「フェイエに相応しくない。自らを窮地に追い込んでいる」エース上田がEL初ゴールも…22歳MFが語る30位の現状。前田の猛プレス→旗手に被弾の場面はどう見る？
名門らしからぬ厳しい状況が続いている。
現地11月27日に開催されたヨーロッパリーグ（EL）リーグフェーズ第５節で、上田綺世と渡辺剛を擁するフェイエノールトが、前田大然と旗手怜央が先発したセルティックとホームで対戦。１−３の完敗で公式戦４連敗を喫し、今大会１勝４敗となった。
11分に上田のEL初ゴールで幸先良く先制するも、31分に旗手のアシストでヤン・ヒョンジュンに被弾。さらに43分、勢いに乗る旗手に勝ち越し点を浴びて後半を迎えると、82分にベンジャミン・ニグレンにもう１点を加えられ、スコットランド王者に今大会２勝目を献上した。
ELは36チーム中30位、国内リーグは首位のPSVに勝点６差をつけられての２位――。オランダメディア『AD』によれば、中盤の一角で先発したルチアーノ・ヴァレンテは、「フェイエノールトに相応しくない状況だ。それは僕らも認識している」と言い、覚悟をこう示した。
「この問題に取り組まなければならない。特に、失点パターンだ。またしても痛ましい敗戦となった。ボールを後ろに回しすぎるため、自らを窮地に追い込んでいる。
１−２にされた際の失点はティモン（前田の猛プレスに焦ったGKティモン・ヴェレンロイター）のミスに見えるかもしれないが、問題はもっと前から始まっている。さっきも言ったように、自らを窮地に追い込んでいる。シーズン序盤に見せた勇気が今はない」
22歳のオランダ代表MFはその上で、「チームとして団結しないと。今日のようにファンが応援し続けてくれるよう願っている。皆のサポートが本当に必要だ」と訴えた。
エースの上田が気を吐くフェイエノールトは、ロビン・ファン・ペルシ監督のもと、順位を上げられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】前田の猛プレス→GKが痛恨のミス→旗手の逆転弾
