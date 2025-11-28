アマゾンジャパンは、プライム会員向けサービス「Prime Video（プライム・ビデオ）」で12月に配信を開始するコンテンツを発表した。

人気ゲームの実写化ドラマ「フォールアウト」シーズン2をはじめ、映画化されたミステリー「#真相をお話しします」や香港映画「トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦」、デミ・ムーア主演の「サブスタンス」などがラインアップされている。

『#真相をお話しします』

©2025 映画「#真相をお話しします」製作委員会 © 2022 結城真一郎／新潮社

『フォールアウト』シーズン2（Fallout／アメリカ）© Amazon MGM Studios

『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』

©2024 Media Asia Film Production Limited Entertaining Power Co. Limited One Cool Film Production Limited Lian Ray Pictures Co., Ltd All Rights Reserved.

『サブスタンス』

コピーライト ©︎ 2024 UNIVERSAL STUDIOS

12月の新着予定作品一覧 映画（日本） 12月1日 「この動画は再生できません THE MOVIE」 ＊見放題独占配信 「スマホを落としただけなのに」 「スマホを落としただけなのに 囚われの殺人鬼」 「スマホを落としただけなのに～最終章～ファイナルハッキング ゲーム」 ＊見放題独占配信 「矢野くんの普通の日々」 12月5日 「＃真相をお話しします」 ＊見放題独占配信 「ふつうのこども」 ＊独占配信 12月6日 「ジョゼと虎と魚たち」 12月12日 映画『銀魂」 ＊見放題独占配信 映画『銀魂 2 掟は破るためにこそある」 ＊見放題独占配信 12月23日 「翔んで埼玉」 「翔んで埼玉～琵琶湖より愛をこめて～」 12月24日 「映画 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂」 ＊見放題独占配信 12月26日 「六人の嘘つきな大学生」 ＊見放題独占配信 映画（海外） 12月1日 「ウィキッド・スペシャル：忘れられない一夜」 ＊見放題最速配信 「喜びの商人たち ～NY クリスマスツリー商戦～」（The Merchants Of Joy／アメリカ）＊17時から独占配信 12月3日 「なんて楽しいクリスマス！」 （Oh. What. Fun. ／アメリカ）＊17時から独占配信 12月4日 「宇宙戦争 ザ・ラスト・デイ」 「シン・ツイスター」 「プー2 あくまのくまさんとじゃあくななかまたち」 12月5日 「アイアンクロー」 12月7日 「スクリーム６」 ＊見放題独占配信 12月10日 「マーヴ ～愛犬がくれた贈り物～」 （Merv／アメリカ）＊17時から独占配信 12月12日 「フライト・リスク」 ＊見放題独占配信 12月14日 「ダンジョンズ＆ドラゴンズ アウトローたちの誇り」 ＊見放題独占配信 「ノスフェラトゥ」 ＊見放題最速配信 12月19日 「サブスタンス」 ＊見放題独占配信 12月21日 「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」 ＊見放題独占配信 12月24日 「トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦」 ＊見放題独占配信 12月31日 「トラップハウス」 （Trap House／アメリカ）＊17時から独占配信 アニメ映画（日本） 12月8日 「窓ぎわのトットちゃん」 アニメ映画（海外） 12月29日（月） 「バッドガイズ２」 ＊独占配信 テレビドラマ（日本） 12月1日 「いきなり婚」 「奥様は、取り扱い注意」 「完全不倫 ― 隠す美学、暴く覚悟」 「きょうは会社休みます。」 「ザ・クイズショウ」 「ネメシス」 12月3日 「この動画は再生できません３」 ＊見放題独占配信 12月8日 「夫を社会的に抹殺する 5 つの方法」シーズン 1～2 12月12日 「鬼平犯科帳 本所・桜屋敷」 12月19日 「人間標本」 ＊独占配信 12月21日 「火星の女王」 12月26日 「大麦畑でつかまえて」 12月26日 「歓喜の歌」 「幸せハッピー」 「にこたま」 ＊見放題最速配信 「ミエルヒ」 テレビドラマ（海外） 12月17日 「フォールアウト」 ＊独占配信 テレビドラマ（アジア） 12月1日 「奥さまは悪女～城主が愛した花嫁の秘密～」（全12話） 「影美女」 「再会は突然に～13年越しのロマンス～」（全32話） 「華政［ファジョン］」 「優秀巫女カ・ドゥシム ～ソンヨン高校ゴーストバスターズ～」 12月6日 「花郎＜ファラン＞」 12月7日 「明日はきっと」 ＊独占配信 テレビアニメ（日本） 12月9日 「#神奈川に住んでるエルフ」 12月15日 「アニマル横町」 12月26日 「アンデッドアンラック Winter 編」 ドキュメンタリー（日本） 12月1日 「玉森裕太 MODE」 ＊独占配信 12月6日 「The Taste of Nature II 幻のカカオを探して」 音楽 12月1日 「ウィキッド・スペシャル：忘れられない一夜」 ＊見放題最速配信 12月26日 「BMSG FES'25」 ＊独占配信 「BMSG のすべて」 キッズ 12月6日 「リトルエンジェル」シーズン 9 12月8日 「シナぷしゅ」シーズン 1～4 スポーツ 12月4日 『レジェンド日韓戦 （サッカー番組）」 ＊見放題独占配信