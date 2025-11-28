酒呑み彼女が作るつまみ系サラダ「よなよな、やさいとお酒で。」 VOL.04 かぼちゃ
◆酒呑み彼女が作るつまみ系サラダ「よなよな、やさいとお酒で。」 VOL.04 かぼちゃ
夜に食べても罪悪感のない、旬の野菜を使ったつまみ系サラダで人気のKANOSALAが、お酒に合うレシピを毎月お届け。インスタで動画も公開中！
◆【今月のやさい】かぼちゃ
「かぼちゃとカリカリ豚のブルーベリーソース」
かぼちゃは、栄養価トップクラスの緑黄色野菜。若返りビタミンA（β-カロテン）CEと食物繊維が豊富で美肌・免疫力アップにも。ホクホク食感と優しい甘さが魅力。
〈材料・調味料〉（2人前）
? かぼちゃ：200g
? 豚バラ肉：80g
? カマンベールチーズ：40g
? ブルーベリー(冷凍)：40g
? 塩：ひとつまみ
? 甜菜糖：小さじ1
? レモン汁：大さじ1
〈作り方〉
【1】耐熱容器にブルーベリー、甜菜糖、レモン汁を入れてふんわりラップをかけ、600Wの電子レンジで3分チンして混ぜる
【2】種とワタを取ったかぼちゃをラップで包み、600Wの電子レンジで2分加熱。横半分に切ってから厚さ1cmに切る
【3】豚バラ肉を4〜5cm 幅に切る
【4】フライパンに豚バラ肉を重ならないように並べて焼く。脂が出てきたら、かぼちゃを並べる。途中でひっくり返して塩をふり、豚バラはカリカリに、かぼちゃも焼き色が付くまで焼く
【5】器に盛り付け、カマンベールチーズを切ってバランスよくのせ、【1】のソースをかける
◆KEY POINT
かぼちゃの皮は硬いので、切る前に電子レンジで少しだけ加熱する。すると皮がやわらかくなり、切りやすくなる。また、加熱している分、焼き時間の短縮にもなる。
豚バラをカリカリに焼いて脂を引き出し、うまみをかぼちゃに吸わせる。脂が多すぎる場合はペーパーで拭き取る。中はホクホク、外はカリッとのやみつき食感に。
カマンベールチーズは包丁を少し濡らしてから切るだけで、信じられないくらいスパっとなめらかに切れる！ 見た目もきれいに、盛り付けもぐっとおしゃれに。
2人が今夜合わせたお酒
ドメイヌ アルビオン
「ヤマ・ソービニオン 下長瀞2021」
KANOSALA
酒呑み彼女が作る“つまみ系サラダ”をInstagramに投稿し、フォロワー数は13万人以上。NICOが調理、ISOが撮影を担当。旬の野菜を使い、食感や調味料の組み合わせにこだわったお酒のためのヘルシーサラダを提案
