佐賀県警科学捜査研究所（科捜研）の男性職員（懲戒免職）がＤＮＡ型鑑定で不正を繰り返していた問題で、警察庁が２７日、特別監察の中間報告を公表したことを受け、県警の中嶋昌幸警務部長は報道陣の質問に応じたが、「これから精査する」と繰り返し述べるにとどまった。

一方、県弁護士会の出口聡一郎会長は、「内部調査の延長に過ぎない」とし、改めて第三者機関による調査の必要性を強調した。

この日の午前中に、警察庁から特別監察の中間報告の資料を受け取ったばかりという中嶋警務部長は、「今後精査して適切に対応していきたい」と述べた。検察庁に送られた鑑定結果数が、県警の内部調査と今回の特別監察で違っていた点について、県警の調査が適切に行われたと言えるかと問われた中嶋警務部長は「適切に行った」との見解を示した。

一方、県弁護士会の出口会長は記者会見し、「特別監察で、今までにない詳細な事実が明らかになってきた。とはいえ、内部調査の延長に過ぎない。これが正しいのか、透明性をもった第三者機関の調査が必要だ」と主張した。

また、第三者による調査を求める決議案を全会一致で可決した県議会の宮原真一議長は「第三者を入れない方向なのであれば、警察庁の調査でしっかりと立証しないと世論は納得しないだろう」と注文をつけた。