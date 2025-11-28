&TEAM、『Back to Life（Japanese ver.）』配信開始！30日開催ファンショーケースで世界初披露へ

日本発のグローバルグループ&TEAMが10月28日にリリースしたKR 1st Mini Album『Back to Life』のタイトル曲を日本語で歌った『Back to Life（Japanese ver.）』を、11月28日0時にデジタルリリースした。

【写真】「令和の花男」K＆JO、最強貴公子SHOT

また、『Back to Life（Japanese ver.）』のパフォーマンスは、30日に予定されているファンショーケース内で世界初披露される。

『Back to Life（Japanese ver.）』は、荒々しく強烈なRock Hip-hopジャンルで構成された原曲の“蘇る本能”によって再び立ち上がるという強い意志を、日本語でダイナミックにつづった。より大きな世界へ向かって走り続ける&TEAMの揺るぎない意志とポジティブなエネルギーが、ダイレクトに感じ取れる楽曲だ。

さらに本楽曲のリリースを記念し、STATIONHEADでのリスニングパーティーが2025年12月1日21時30分から開催されることも決定している。一味違った『Back to Life』を、世界中のファンが集い同時に楽しむ予定だ。

©YX LABELS

KR 1st Mini Album『Back to Life』は、韓国ハントチャート基準で発売初日にミリオンを達成。発売1週間（10月28日〜11月3日）で合計122万2022枚を売り上げた。

これにより&TEAMは、前作の3rd SINGLE『Go in Blind（月狼）』に続き、日本と韓国それぞれでミリオンを達成した“初の日本アーティスト”となり、一気にトップティアグループへと駆け上がっている。

また11月25日には、米Billboard「Emerging Artists」で1位を獲得。「World Albums」（5位）、「Top Current Album Sales」（12位）、「Top Album Sales」（13位）、「Artist 100」（78位）を含む計5チャートへ同時ランクインする快挙を成し遂げた。

韓国デビューを大成功に収めた&TEAMが、Japan to Globalの実現に向けて大きく前進したことを証明したほか、大晦日に放送される『第76回NHK紅白歌合戦』への初出場、『第67回日本レコード大賞』における「特別国際音楽賞」受賞も決定。年末には飛躍の年となった2025年の締めくくりにふさわしいパフォーマンスを披露する予定だ。

日本から世界へと飛び立ったアーティストとして、&TEAMが残す存在感はますます大きくなっており、今後への期待が高まる。

◇&TEAMとは？

2022年12月7日にデビューしたHYBE傘下の日本法人・YX LABELS所属のグローバルグループ。オーディション番組『&AUDITION - The Howling -』から誕生。メンバーは、韓国出身のEJ、日本出身のFUMA、K、YUMA、JO、HARUA、TAKI、台湾出身のNICHOLAS、そしてドイツ人の父を持つMAKIの9人。多国籍な構成で、“Japan to Global”を体現するグループとして活動している。