日本テレビの森圭介アナウンサー（４７）が資格試験に合格したことを報告した。

２８日までにインスタグラムで「宅建士試験とＦＰ２級、とりました」とつづり、宅地建物取引士とファイナンシャルプランナーの２枚の合格証書を手にした姿をアップ。

「年金、税金、社会保険住宅など、暮らしにまつわるお金のことをしっかりお伝えできるように勉強しようかと」と資格取得の理由を明かし、「この歳の勉強もなかなか楽しい。次は何に挑もうかな」（原文ママ）とさらなるチャレンジに意欲を見せた。

さらにＸ（旧ツイッター）では会社辞めるの？という連絡がめちゃくちゃ来るんですけど…やめませんよ！」と明かし、「資格勉強がんばってます！という人たちからたくさんメッセージもらって、それだけで泣きそうになる。仲間感がすごい。いっしょにがんばりましょうね！」と呼びかけた。

一般財団法人「不動産適正取引推進機構」の公式サイトによると、「令和７年度宅地建物取引士資格試験」は２４万５４６２人が受験。合格者は４万５８２１人で、平均年齢は３６・２歳。合格率は１８・７％だった。

難関を突破し、この投稿には「すごい！かっこいいです」「すごすぎです！」「素晴らしい」などの声が。日本テレビ系「ｎｅｗｓ ｅｖｅｒｙ．」（月〜金曜・午後３時５０分）で共演する「ハンカチ王子」こと元日本ハムの斎藤佑樹氏は「え、しれっとすご！！！！笑」と驚き、同局の岩田絵里奈アナも「えっ聞いてない！！！笑 くらい、私がいつも自分の話をしているのですね、反省！！！笑」と仰天していた。

森アナは埼玉・越谷市出身。一橋大社会学部卒業後の２００１年に日本テレビに入社した。