パートナーの理解を超えた「性的嗜好」は、離婚の正当な理由になるのでしょうか。弁護士ドットコムには、そんな切実な相談が寄せられています。

相談者の女性は「SM系の嗜好」を持つ夫との関係に長年苦しんできました。

結婚前は、屈辱的な行為であっても応じたこともあったといいます。しかし、「本当に嫌だ」と泣いて伝えたところ、夫は「もうしない」と約束。その言葉を信じて結婚しました。

ところが、結婚後に再び無理やり求められるようになり、次第に「触れられることすら無理」になったといいます。女性は「離婚したい」と考えています。

「性の不一致」は、法的に離婚の理由として認められるのでしょうか。夫婦問題にくわしい鈴木淳也弁護士に聞きました。

●夫婦間でも望まぬ「SM」は犯罪になり得る

──夫婦間でも、望まぬ性行為は性暴力にあたりますか。

はい。夫婦間であっても、相手の意思に反して、わいせつ行為や性行為をすれば、不同意わいせつ罪（刑法176条）や不同意性交等罪（刑法177条）が成立する可能性があります。

これらの罪は「婚姻関係の有無にかかわらず」適用されるため、夫婦間でも犯罪となり得ます。

また、「SM」と称して暴力をふるえば暴行罪（刑法208条）、ケガをさせた場合は傷害罪（刑法204条）に問われることもあります。

●「性的嗜好の不一致」でも離婚が認められる

──夫婦間の「性的嗜好の不一致」は、法的に離婚理由となりますか。

夫婦の性生活は婚姻生活の根幹と考えられており、正当な理由もなく性交渉を拒み続けた場合、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」（民法770条1項5号）に該当するとされています。

今回のように、妻が望まない形での性行為を夫が強いている場合には、性交渉を拒む正当な理由があるといえます。

また、望まぬ性的行為を日常的に強いられているのであれば、婚姻関係の継続が困難な状況と判断される可能性が高いでしょう。

期間や頻度など、具体的な事情にもよりますが、妻から離婚を求めた場合、法的に認められる可能性があります。

実際に離婚を見据えるなら、一定期間の別居をおこなうことで、裁判上も「婚姻関係の破綻」が認められやすくなるので、まずは別居を検討するのがいいでしょう。

