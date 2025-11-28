俳優の梅沢富美男（75）が28日、フジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。自動運転サービスを利用しないと宣言した。

番組では最新の自動運転サービスを紹介。愛知県では国内で初めて大型観光バスの高速道路での走行実験が行われたほか、茨城県内でも国内で初めて中型バスで「レベル4」（特定条件下での完全自動運転）での自動運転営業が始まったことが取り上げられた。

番組出演者も自動運転サービスへの意見は様々のようで、梅沢は「私は頼まれても絶対乗りません！信用できないですもん。どこを信用すればいいんだか」と自動運転の車には乗らないと宣言した。

そして「誰が自動運転を運転（操作）してるんですか？」と尋ねると、コメンテーターのカズレーザーが「AIなりが…」と回答。すぐさま、梅沢は「それも信用できない！」と機械任せは怖いと持論を口にした。

この持論にカズレーザーも「でも見ず知らずの人に毎回、信用して運転してもらってるわけじゃないですか」とタクシーなどは知らないドライバーが運転していると意見を挟んだ。

カズレーザーは自動運転サービスについて「不測の事態は必ず起こると思います」としながらも「ただ、便利なものなので絶対的に普及していくと思う」とも意見。その上で「梅沢さんみたいに使いたくないって人がいるって俺は結構大事だと思ってます。今後、人が運転するってのはなくなるわけじゃないし、ドライバーさんって職業は残るので、そういった人たちの需要が残るのは別にいいんじゃないかなって。人に運転してもらいたいって選択肢が残ってるのは良い」と梅沢のような考えの人がいることも重要とした。