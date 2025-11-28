田中みな実、“結婚式”ショットに反響「美男美女」「ラブラブ」「ドレス姿たまらん」
俳優の田中みな実が、TBS系金曜ドラマ『フェイクマミー』（毎週金曜 後10：00）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】美男美女…“結婚式”ショットが公開された田中みな実
公式SNSは「本橋家に飾られている写真公開 結婚式と家族写真… 真実を知ってしまった慎吾(笠松将)とさゆり(田中みな実)は…」と紹介。劇中で夫婦を演じる笠松と田中、そして息子・圭吾役の高嶋龍之介も登場したショットを添えた。
ファンからは「素敵すぎるお写真ですね 理想の結婚式です」「やば！これは強すぎる！！！美男美女すぎて」「ドレス姿たまらん」「お二人とも素敵すぎてため息出ちゃいます…」「ドレス姿が美しすぎる！ラブラブですね」などの声が寄せられている。
