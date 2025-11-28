平口法相は２８日午前の記者会見で、離婚後の養育費の不払い対策として新設する「法定養育費」について、子ども１人あたり月額２万円に決めたと発表した。

離婚時の取り決めがなくても別居する親に請求できる。年内にも法務省令を制定し、来年４月１日の改正民法施行にあわせて導入される。

昨年５月に成立した改正民法で、離婚後の父母双方に親権を認める「共同親権」が導入されるのにあわせて盛り込まれた。これまでは父母間で取り決めがなければ養育費を請求できなかったが、合意がなくても「子の最低限度の生活の維持」に必要な額として請求できるようになる。法施行日の来年４月１日以降に成立した離婚のみが対象となる。

同省は２万円の案で９〜１０月に意見公募（パブリックコメント）を実施した。物価上昇などを理由に３万〜５万円への増額を求める声も多かったが、同省は「適切な養育費はそれぞれの親同士で決めるべきもので、法定養育費はあくまで暫定的・補充的なもの」と説明し、原案を維持した。

養育費の支払いが滞った場合に別居親の財産を優先的に差し押さえられる「先取特権」についても、原案通り子ども１人あたり月額８万円を上限と決めた。