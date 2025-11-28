SUQQUの限定キット4種が登場♡艶肌を叶える特別セットをホリデーだけの装いで

ホリデーシーズンに向けて、SUQQUから贅沢な4種類の限定キットが登場します。ブランドの代名詞である艶肌を体感できるベースメイクのスターターキットから、最高峰のエイジングケア*¹ライン「ヴィアルム」、さらに人気のスキンケア「AQUFONS」の特別セットまで、今だけの豪華なラインナップが勢ぞろい。自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのギフトにも喜ばれるアイテムばかり♡冬の美容時間を豊かに彩るSUQQUの限定コレクションを、ぜひチェックしてみてください。

贅沢な艶を体験できる限定ベースキット

「SUQQU ザ ファンデーション スターター キット」（11,000円）は、ブランド最高峰の艶肌をつくる3品を堪能できる限定セット。

ザ ファンデーション（105/110/115のいずれか・15gハーフサイズ）、ザ プライマー（10g・ミニサイズ）、ザ ルース パウダー（4g・ミニサイズ）が揃い、質感の異なる艶を重ねるSUQQUらしい仕上がりに導きます。

リッチなのに伸びのよいクリームファンデ、気品ある光を宿すプライマー、薄羽衣のように軽くフィニッシュするパウダーが組み合わさり、まろやかな艶肌を叶えるキットです。

MOTON数量限定♡甘く華やぐ「SWEET BERRY TEA」ミスト登場

大人の肌を満たす“ヴィアルム”の特別ケア

エイジングケア¹ライン「ヴィアルム」をじっくり体験できる「SUQQU ヴィアルム ザ キット」（24,200円）。

現品サイズのヴィアルム ザ セラム（50mL）に加え、ザ ローション（20mL）、ザ クリーム（4g）、スムージング クリーム【医薬部外品】（4g）のミニサイズがセットに。

うるおい・ハリ・透明感²・明るさ*²・キメの5要素にアプローチし、品格ある大人の艶肌へ。

月桃葉エキス配合のクリームや、有効成分ナイアシンアミド配合のスムージングクリームが、乾燥やシワ悩みに寄り添います。

人気ライン“AQUFONS”の美容液別キット2種

「SUQQU アクフォンス スムース リニュー セラム キット」「SUQQU アクフォンス リファイニング セラム キット」（各13,200円）は、肌悩みに合わせて選べる2種の美容液キット。

いずれも現品サイズの美容液（50mL）と、ハイドレイティング ローション エンリッチド（30mL）、リプレニッシング フルイド（15mL）、ウォーター チューニング ジェル（10g）のミニサイズがセットに。

塗った瞬間に艶が宿るウォータリージェルマスクが特別なスキンケアを叶え、乾燥やくすみを感じやすい冬の肌をみずみずしく整えます。

新しくなったギフトバッグも数量限定で登場

ホリデーギフトをさらに特別に彩る「SUQQU ギフトバッグ」は各550円。スエード調生地にゴールドロゴが映えるラグジュアリーなデザインで、S・M・Lの3サイズを展開。

S（H165×W110㎜）はリップなど小物に、M（H230×W150㎜）はパレット類に、L（H325×W230㎜）はスキンケアやベースメイクにぴったり。

巾着仕様の布製で、ギフト後もポーチとして使えるのが嬉しいポイントです♪

*¹年齢を重ねた肌のためのうるおいケア

*²保湿による

今年だけの特別なSUQQUを手に入れて♡

ホリデーだけの特別な艶肌体験が叶うSUQQUの限定キットは、どれも魅力が詰まった贅沢なラインナップ。

人気のベースメイクからエイジングケア*¹ライン、透明感を引き出すAQUFONSまで、肌悩みに合わせて選べるのも嬉しいポイントです。

ギフトバッグと組み合わせれば、大切な人へのプレゼントにも最適。自分を甘やかしたい季節に、SUQQUの艶をぜひ楽しんでみてください♡