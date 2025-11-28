Prime Videoで12月から配信される新着コンテンツが発表された。

映画やテレビ番組が見放題のPrime VideoのSVODサービス。映画では、大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）と菊池風磨（timelesz）がW主演を務めたミステリー映画『#真相をお話しします』、浅倉秋成による同名ベストセラー小説を映画化した『六人の嘘つきな大学生』、香港映画界のレジェンドが集結した『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』、デミ・ムーア主演『サブスタンス』などがラインナップされた。

そのほか、ドラマ『人間標本』、『フォールアウト』シーズン2、韓国ドラマ『明日はきっと』などが配信される。

映画（日本）12月1日（月）・『この動画は再生できません THE MOVIE』※見放題独占配信・『スマホを落としただけなのに』・『スマホを落としただけなのに 囚われの殺人鬼』・『スマホを落としただけなのに～最終章～ファイナルハッキング ゲーム』※見放題独占配信・『矢野くんの普通の日々』

12月5日（金）・『#真相をお話しします』※見放題独占配信・『ふつうのこども』※独占配信

12月6日（土）・『ジョゼと虎と魚たち』

12月12日（金）・映画『銀魂』※見放題独占配信・映画『銀魂2 掟は破るためにこそある』※見放題独占配信

12月23日（火）・『翔んで埼玉』・『翔んで埼玉～琵琶湖より愛をこめて～』

12月24日（水）・『映画 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂』※見放題独占配信

12月26日（金）・『六人の嘘つきな大学生』※見放題独占配信

映画（海外）12月1日（月）・『ウィキッド・スペシャル：忘れられない一夜』※見放題独占配信・『喜びの商人たち ～NYクリスマスツリー商戦～』※17:00から独占配信

12月3日（水）・『なんて楽しいクリスマス！』※17:00から独占配信

12月4日（木）・『宇宙戦争 ザ・ラスト・デイ』・『シン・ツイスター』・『プー2 あくまのくまさんとじゃあくななかまたち』

12月5日（金）・『アイアンクロー』

12月7日（日）・『スクリーム6』※見放題独占配信

12月10日（水）・『マーヴ ～愛犬がくれた贈り物～』※17:00から独占配信

12月12日（金）・『フライト・リスク』※見放題独占配信

12月14日（日）・『ダンジョンズ＆ドラゴンズ アウトローたちの誇り』※見放題独占配信・『ノスフェラトゥ』※見放題独占配信

12月19日（金）・『サブスタンス』※見放題独占配信

12月21日（日）・『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』※見放題独占配信

12月24日（水）・『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』※見放題独占配信

12月31日（水）・『トラップハウス』※17:00から独占配信

アニメ映画（日本）12月8日（月）・『窓ぎわのトットちゃん』

アニメ映画（海外）12月29日（月）・『バッドガイズ2』※独占配信

テレビドラマ（日本）12月1日（月）・『いきなり婚』・『奥様は、取り扱い注意』・『完全不倫 ― 隠す美学、暴く覚悟』・『きょうは会社休みます。』・『ザ・クイズショウ』・『ネメシス』

12月3日（水）・『この動画は再生できません3』※見放題独占配信

12月8日（月）・『夫を社会的に抹殺する5つの方法』シーズン1～2

12月12日（金）・『鬼平犯科帳 本所・桜屋敷』

12月19日（金）・『人間標本』※独占配信

12月21日（日）・『火星の女王』

12月26日（金）・『大麦畑でつかまえて』・『歓喜の歌』・『幸せハッピー』・『にこたま』※見放題最速配信・『ミエルヒ』

テレビドラマ（海外）12月17日（水）・『フォールアウト』※独占配信

テレビドラマ（アジア）12月1日（月）・『奥さまは悪女～城主が愛した花嫁の秘密～』・『影美女』・『再会は突然に～13年越しのロマンス～』・『華政［ファジョン］』・『優秀巫女カ・ドゥシム ～ソンヨン高校ゴーストバスターズ～』

12月6日（土）・『花郎＜ファラン＞』

12月7日（日）・『明日はきっと』※独占配信

テレビアニメ（日本）12月9日（火）・『#神奈川に住んでるエルフ』

12月15日（月）・『アニマル横町』

12月26日（金）・『アンデッドアンラックWinter編』

ドキュメンタリー（日本）12月1日（月）・『玉森裕太 MODE』※独占配信

12月6日（土）・『The Taste of Nature Ⅱ 幻のカカオを探して』

音楽12月1日（月）・『ウィキッド・スペシャル：忘れられない一夜』※見放題最速配信

12月26日（金）・『BMSG FES'25』※独占配信・『BMSGのすべて』

キッズ12月6日（土）・『リトルエンジェル』シーズン9

12月8日（月）・『シナぷしゅ』シーズン1～4

スポーツ12月4日（木）・『レジェンド日韓戦 （サッカー番組）』※見放題独占配信

（文＝リアルサウンド編集部）