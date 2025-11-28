＜速報＞快挙へ、第2ラウンド開始の松坂大輔はナイスパーセーブ発進 石川遼も午前9時50分にスタート
＜カシオワールドオープン 2日目◇28日◇Kochi黒潮カントリークラブ（高知県）◇7375ヤード・パー72＞賞金王決定の可能性とシード争いが決着する大会は第2ラウンドがスタートしている。
【連続写真】 “平成の怪物”松坂大輔のドライバースイング
初のレギュラーツアー出場を果たした元プロ野球選手で“平成の怪物”こと松坂大輔が午前9時30分に競技を開始した。初日は4バーディ・6ボギーの「74」で、2オーバー・96位タイの滑り出し。60位タイまでの予選通過ラインまで現時点で4打のビハインドがある。快挙へスタートした1番はドライバーでフェアウェイど真ん中を捉えたものの、残り50ヤードほどからの2打目がダフってしまい、パーオンならず。それでも3打目を1メートルに寄せると、1パットでパーをセーブした。大会ホストプロで、米予選会出場のためここが今季国内ツアー最終戦となる石川遼は、午後9時50分にスタートする。初日は3アンダー・32位タイ。さらなる浮上を目指していく。8アンダーの首位は砂川公佑。1打差の2位には勝俣陵、鈴木晃祐や、逆転シード入りを目指す小鯛竜也が続いている。
