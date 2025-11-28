【広島カープ】二桁勝利に新人王…来季の活躍に期待がかかる2人の選手とは！？

秋季キャンプ、フェニックスリーグも終わり、もう完全に2026シーズンモードに突入！

そこで今回は「プロ野球2026年シーズンの活躍を期待している選手」について、ラブすぽユーザーの皆さまに大募集いたしました！

皆さまの声をもとに「プロ野球、2026年、絶対にブレイクする！大活躍を期待している選手」をピックアップ！来期にかける皆さんの想いをお届けします。

来季注目の2選手「“二桁勝利”を狙う本格左腕」「育成から支配下へ。新人王を狙える逸材となるか」

今回寄せられた声は、ハンドルネーム「CARP291」さんの広島東洋カープ・玉村昇悟選手、前川誠太選手へのコメント。

ーーーー

玉村昇悟選手について、

「今シーズン先発ローテーション入りを果たし、自己最多の６勝をあげ、シーズンを通しての活躍を見せた。来季は２桁勝利を目指す。」（H.N「CARP291」さん）

前川誠太選手について、

「シーズン途中から育成から支配下登録され、主に代打で出場する。少ないチャンスを確実に仕留める決定打が多く10安打で９打点の得点圏打率.429をマークした。来季は新人王を狙う。」（H.N「CARP291」さん）

ーーーー

広島東洋カープ・玉村昇悟投手

玉村昇悟選手は2001年生まれの左投左打・背番号65の投手で、2019年広島東洋カープからドラフト6位指名を受け2020年にプロ入り。2025年シーズンでは今まで最多の71三振6勝を挙げている。

初年シーズン以降着々と勝ち星を重ねている玉村投手。2024年には２試合連続完投勝利など、成長が見られるなか球団からの期待も大きくなっていくところ。若手の育成も進みチャンスも少なくなっていくなかで来シーズンはさらなる勝ちを掴み取れるか。まさに大活躍を期待したい選手の一人だ。

広島東洋カープ・前川誠太選手

前川誠太選手は2003年生まれの22歳、右投右打・背番号93の内野手。2021年広島東洋カープから育成選手ドラフト2位指名を受ける。今年7月には念願の支配下登録※1を果たし、28試合に出場。

代打中心の起用ながら、勝負強さが光り、得点圏打率.429（10安打9打点）という驚異的な数字を記録。試合を決める一打を放つその姿は、まさに“チャンスに強い男”。もし来季レギュラー争いに食い込むようなことがあれば、“新人王候補”に名が挙がる可能性も。

玉村投手は“二桁勝利”。

前川選手は“新人王”。

いずれもファンの期待は大きく、2026年の広島東洋カープは若手の飛躍がシーズンの鍵を握るか、注目の1年となりそうだ。

