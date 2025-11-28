モデルの冨永愛（43）が27日、Instagramを更新。闘病中だった“家族”が天国へ旅立ったことを明かした。

【映像】冨永愛、愛犬・ベルとの2ショット写真

2025年6月7日に更新したInstagramで、「今朝は早朝からベルと歩いてきたよ きょうは1時間半6000歩」と、愛犬・ベルとの仲むつまじい2ショットを公開していた冨永。

闘病中だった“家族”が天国へ旅立ったことを明かす

しかし11月27日の投稿では、ベルが闘病の末、天国へ旅立ったことを明かした。

「ベルが旅立ちました。私の仕事がひと段落した頃病気が発覚し、数カ月の間つきっきりで看病できた。ベルも私を独り占めしたかったんだろうな、って。最後の時間を一緒に過ごせて良かった…。おてんばで人懐っこく、わがままで賢く、優しいベル。12年間という短い時間だったけれど、幸せをありがとう。あっちでたくさん走って遊んでね！また会おうね。大型犬特有の喉頭まひという病気でした。対処の難しい病気でしたので、同じ病気をお持ちのワンちゃんがいたら、情報をコメント欄でシェアしたいと思います」

冨永の報告にファンからは、「ベルちゃん、最後までよく頑張りましたね。どうか安らかに」「最後一緒にいられて、ベルちゃんもきっと幸せと安心を感じれたでしょうね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）