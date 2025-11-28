トイレットペーパーに血がついたら要注意! 「血便」が示す体のSOSとは【医師が解説】

便に血が混じる「血便」は、体のどこかに異常があるサインです。痔による出血の場合もありますが、大腸炎や大腸ポリープ、潰瘍性大腸炎、大腸がんなどの可能性も否定できません。特に大腸がんは早期発見で治療成績が大きく変わるため、少量でも自己判断せず専門医の検査を受けることが重要です。今回は、「血便」が示す病気のサインについて坂口先生に詳しく解説していただきました。

監修医師：

坂口 賀基（大塚駅前消化器内視鏡クリニック）

東京大学医学部医学科卒業。その後、東京大学医学部附属病院消化器内科助教などを経て、2024年4月、東京都豊島区に「大塚駅前消化器内視鏡クリニック」を開院。東京大学医学部附属病院開設以来、現在までに実施された早期咽頭・食道・胃・大腸がんに対する内視鏡治療を最も多く実施・指導した実績があり、各種消化器がんに対する内視鏡診療における中心的な役割を担ってきた。医学博士。日本内科学会内科認定医・指導医、日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医・指導医、日本消化器病学会消化器病専門医・指導医、厚生労働省認定難病指定医。

編集部

血便は病気のサインなのでしょうか？

坂口先生

血液がお尻から排泄されていると、体になんらかの異常をきたしていることが考えられます。この状態は総じて「下血」と呼ばれ、その中でも鮮やかな赤い血液が便に混じったり、血液がそのまま排出されたりした場合は「血便」、黒いネバっとした便が排出される場合は「黒色便」と呼びます。また、大量の出血でなくても「トイレットペーパーに血や黒い便が付着している」場合は要注意です。

編集部

どのような異常が考えられるのですか？

坂口先生

消化器の異常である場合がほとんどです。痔の出血という可能性もありますし、胃や腸などの病気による出血の可能性も考えられます。これらは専門医が適切な検査をしないと正確に判断することは難しいため「おそらく痔だろう」と自己判断せず、医療機関に相談することが大事です。検査結果の診断や治療には高い専門性が求められるため、多くの経験や知識、スキルを持った医師が在籍している医療機関での検査をおすすめします。

編集部

「胃や腸などの病気」とは、具体的にどのような病気の可能性がありますか？

坂口先生

血便が出た場合、一般的には腸の病気である「大腸炎」「大腸ポリープ」「クローン病」「大腸がん」などの病気の可能性が考えられます。出血の量が多く早く対処しないと危険な病気や、出血の量が比較的少なくとも大腸がんのように命に関わる可能性のある病気、潰瘍性大腸炎のように治療が困難で厚生労働省の指定難病となっている病気もあります。いずれも早期に発見することが重要です。

編集部

大腸がんの可能性もあるのですね。

坂口先生

そうですね。大腸がんは早期発見が非常に重要な疾患です。早期に発見すれば高い確率で完治が見込める病気ですが、発見が遅れると治る可能性が極めて低くなってしまいます。日本では大腸がんによる死亡者数が非常に多く、女性では最も多く、男性でも3番目に多いと報告されています。

※この記事はメディカルドックにて【血便は“少量”でも危険!? 血便が出たときに考えられる病気や対処法を医師が解説!】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。