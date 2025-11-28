委託されたSNSの運用業務を再委託する際、再委託先にうそをついて水増し請求させ、現金およそ2800万円をだまし取ったとして、トヨタグループの広告会社の元社員ら男女2人が警視庁に逮捕されたことがわかりました。

捜査関係者によりますと、詐欺の疑いで逮捕されたのは、トヨタグループの広告会社「トヨタ・コニック・プロ」元社員・志儀永二郎容疑者（43）と、元契約社員の沢田空香容疑者（34）です。

志儀容疑者らは2021年1月ごろから2022年12月ごろまでの間に、「トヨタ・コニック・プロ」が委託を受けたSNSの運用業務を再委託する際、再委託先のイベント関連会社にうそをついて水増し請求させ、複数回にわたってあわせておよそ3400万を振り込ませ、「トヨタ・コニック・プロ」から水増し分の2800万円をだまし取った疑いがもたれています。

志儀容疑者はイベント関連会社に「優秀なフリーランスのSNS運用者がいる」などと、うそをついて沢田容疑者を紹介し、沢田容疑者に支払う報酬などの名目で2800万円を請求させていて、2人は共に、だまし取った金を私的に流用したとみられています。

「トヨタ・コニック・プロ」は、2017年から2022年にかけて同様の不正な発注で総額およそ5億5000万円を支出したとして、去年2月中旬、会社ホームページに公表していました。