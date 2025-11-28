急ぐなら冷やせ。Anker最新Primeの「物理冷却」が正解だ
スマホの充電が熱くなったり遅くなったりして、もどかしい思いをすることはありませんか？
最新の充電技術は「速さ」と「冷却」がカギ。Ankerの新シリーズは、発熱によるパワー低下を抑えながら、安定したスピードで充電できます。
今回は、車内、デスク、外出先など、あらゆるシーンで充電環境が劇的に変わる、注目のAnker Primeシリーズ最新3モデルをご紹介します！
運転中の充電の「熱暴走」を防ぐ、Qi2 25W対応カーチャージャー
運転中のスマホ充電を効率化してくれるのが「Anker Prime Wireless Car Charger (MagGo, AirCool, Pad)」。
最新のワイヤレス充電規格「Qi2 25W」認証を取得しており、iPhone 17 Proであれば約22分で50％以上充電ができる高速カーチャージャーです。
スマホの充電パッドには冷却ファンだけでなく温度コントロールにすぐれたペルチェ素子を採用。ナビ使用中のような発熱時も冷却ファンと冷却板で強力に冷やします。これにより、充電が遅くなる「熱暴走」を防ぎ、安定した最大25Wの高速充電を維持できるのもポイントです。
強力なマグネットはiPhone 12シリーズ以降のiPhoneに対応。運転中の振動でもズレにくく、快適なスマホホルダーとしても活躍します。
デスクが片付く！Qi2対応 3-in-1充電ステーション
デスク周りをすっきり整えるなら「Anker Prime Wireless Charging Station」。散らかりがちなケーブル問題を、この一台で解消できます。
Qi2 25Wに対応し、スマホ・ワイヤレスイヤホン・Apple Watchを同時に充電可能。自動冷却機能も備えていて、iPhone 17 Proなら約22分で50％以上まで充電できるスピードと安定性があります。
タッチ式ディスプレイでは充電状況の確認や本体の設定ができ、スクリーンセイバーとして時計表示させることもできます。
デスクを広々と使えて、必要なデバイスがいつでも充電されている安心感があるのも魅力です。
PCも充電！世界最小クラスの高出力チャージャー
持ち運び用の充電環境を一気に軽くしてくれるのが「Anker Prime Charger（160W, 3 Ports）」。単ポート最大140Wのパワーを備えながら、世界最小クラスのサイズを実現したモデルです。
クレジットカードより小さいのに、合計最大160Wの高出力に対応。PC用とスマホ用の充電器を分けて持つ必要がなくなります。
また、接続したデバイスに合わせて電力を自動で最適配分するため、複数の機器を効率的に充電できます。
さらに、充電状況をひと目で確認できるタッチ式ディスプレイも搭載。複数のデバイスを持ち歩く人にとって、頼りになる一台です。
「速さ＋冷却」で選ぶ、ストレスフリーな充電体験
今回ご紹介したAnker Primeシリーズは、ただ充電が速いだけの製品ではありません。独自の冷却技術でスピードと安定性を両立し、車内でもデスクでも外出先でも、充電体験そのものを変えてくれます。
強力なマグネット固定、複数台の同時充電、PCにも使える高出力など、ライフスタイルに合わせて選べるモデルがそろっています。毎日のちょっとした充電ストレスを軽くしてくれる一台に出会えるはずです。
