ジオコード<7357.T>が続伸している。この日の寄り前、開発・提供するクラウド営業支援・顧客管理ツール「ネクストＳＦＡ」が、ヒト幹細胞コスメ「ディレイア」を世界６カ国で展開するグラツィア（東京都豊島区）に採用されたと発表しており、好材料視されている。



グラツィアは、ヒト幹細胞コスメの研究に取り組み、効果と安全性を実現したコスメやサプリメントを企画・開発・製造するサロン専売品メーカー。「ネクストＳＦＡ」の導入により、Ｅｘｃｅｌで行っていた営業の属人的な進捗管理体制から脱却し、「フェーズ（商談段階）ごと」の詳細な進捗管理が可能となったほか、営業と顧客対応の活動履歴を確実に蓄積する文化が定着したことで、急な担当者の異動や退職時にもスムーズな引き継ぎが実現したという。



出所：MINKABU PRESS