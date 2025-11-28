三山凌輝、新会社を設立！フォトブック発売、あんかけパスタ専門店グランドオープンを発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

三山凌輝が、新会社「株式会社Star Of Wonder.」を設立。あらたなアーティストビジュアルを公開するとともに、フォトブックの発売を発表した。

また、ファンとのコミュニティを形成する「Life Community」を始動させ、“人と人との繋がりを大切にする”ことをテーマとした新プロジェクト「GOMASU」を立ち上げた。

■三山凌輝、音楽活動、俳優業は継続

グループ活動を経て、三山凌輝がソロアーティストとして力強く歩み始める。

新ビジュアルとともに、これまで培った表現力と存在感を武器に、より自由で大胆なアーティスト活動を届けていく。表現の幅と存在感を武器に、俳優業もさらに加速させ、さらなる高みを目指し挑戦を続ける。

音楽活動、俳優業、三山凌輝の挑戦はこれからも続く。アーティスト活動は2026年に本格始動。俳優としてのあらたな発表にも期待が高まる。

このあらたな幕開けを記念し、三山凌輝の魅力を多角的に収めたフォトブックが発売される。Life Community入会者には、特典として抽選で、親父のあんかけパスタ、店舗プレオープンイベントとトークショーへの参加もできる。フォトブック購入と、特典の詳細は特設サイトまで。

「Life Community」とは、ファンとのコミュニティを形成し、新しい概念で、より深く相互関係をつくっていくために発足したプロジェクト。さらにその取り組みのひとつとして「GOMASU」を提供する。「GOMASU」はアーティスト活動などのエンタメ事業だけにとらわれず、“人と人との繋がり”を大切にし、ライフコミュニティに参加した人だけでなく、多くの人と人がリアルに触れ合い、共に時間を共有し、関係性を深めていくことを目的としている。

その第一歩として、飲食事業をスタート。“食”という最も身近なコミュニケーションを通して、ファン・地域・アーティストが交わる新しい交流の場を創出する。

12月13日に“あんかけパスタ専門店”（店舗名：親父のあんかけパスタ、）がグランドオープン。三山凌輝が惚れ込んだ“名古屋の隠れた名店”の味を忠実に再現。その味を共に司るのは三山自身の実父。親子二人三脚で生み出す本格的な一皿を、かつて彼自身も生活したゆかりの街・吉祥寺で楽しめる。

■三山凌輝 コメント