SNSで報告

ボクシングの元世界6階級制覇王者マニー・パッキャオ（フィリピン）が日本時間27日、初孫が誕生したと自身のSNSで報告した。ファンから祝福が殺到している。

白い上下を着てソファーに座ったパッキャオ。両手で優しく赤ちゃんを抱いている。隣では妻のジンキーさんもおり、2人で柔和な笑顔を浮かべた。

パッキャオは自身のインスタグラムとXで実際の画像を公開。孫娘の名前は「ロラ」であるとし、「私たちの初孫です」「神はなんて素晴らしいのか！」と喜びをつづっていた。日本のファンからは「パッキャオがおじいちゃんになるなんて感慨深い」「お爺ちゃんになっても現役とか凄い」などの反響が寄せられたほか、海外ファンからも「この子は甘やかされるな」「尊すぎる」「めちゃくちゃ可愛いね！」と祝福が殺到した。

46歳のパッキャオは7月、米ラスベガスで行われたWBC世界ウェルター級王者マリオ・バリオス（米国）との同級タイトルマッチで4年ぶりに復帰。判定にもつれ込み、0-1（113-115、114-114×2）のドロー決着となり、王座獲得はならなかった。



