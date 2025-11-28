香港北部の大埔区で26日夜に発生した高層マンション火災で、殉職した消防隊員の恋人が胸中を明かした。香港メディアの香港01が27日に伝えた。

火災ではこれまでに83人の死亡が確認されており、その中には救助活動中に殉職した消防士の何偉豪さん（37）も含まれている。記事によると、何さんには交際して10年ほどになる恋人がおり、しばしばSNSに2人の日常を投稿していた。2人は来月には結婚する予定だったという。

何さんの殉職を受け、恋人の女性はSNS・Threads（スレッズ）に追悼文を投稿。多くの人の気遣いに感謝した上で、「私のスーパーヒーローは任務を終えて星に帰りました。あなたは私の誇りです。でも皆さんごめんなさい。少し休ませていただきたいと思います。受け止めきれないので。もう一度あなたの手を握りたくてたまらない…」と胸中をつづった。

何さんのインスタグラムアカウントには追悼の言葉が殺到しており、「どうか安らかに。あなたに敬意を」「RIP。あなたは香港人にとっての英雄です」「ありがとう。あなたは仕事をまっとうしたよ」「英雄よ、安らかに眠れ」といった声が寄せられた。

また、恋人の女性に「私たちがどれほど言葉を尽くしても、あなたの気持ちを癒すことはできないけれど、あなたが今、気持ちを取り戻そうと努力していること自体が、とても立派なこと。どうか頑張ってほしい」との励ましのメッセージが寄せられている。（翻訳・編集/北田）