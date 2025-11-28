Amazonのビッグセール「Amazonブラックフライデー」が12月1日（月）23時59分まで開催中。家電やガジェットのジャンルで、多数の製品がセール価格で販売されています。

JBLが販売するBluetoothスピーカー「JBL FLIP6」も、55％オフの8,800円（税込）で販売中です。

コンパクトなのにダイナミックな音質。お得なこのチャンスは見逃せない！

「JBL FLIP6」は、同シリーズのために開発された44×80mm径の大型楕円形ウーファーと、低音増強用に搭載されたデュアルパッシブラジエーターに加え、16mm径のツイーターを搭載した本格的な2ウェイ・スピーカー構成が特徴。大口径のウーファーによりダイナミックな低域を再現しつつ、ツイーターによって明瞭度の高い高音域を再生させることで、前モデルと比較して音質が飛躍的に向上しているとのこと。

↑「JBL FLIP6」

また、500mlペットボトルサイズのコンパクト設計が人気の「FLIP」シリーズの中でも、前モデルに比べて容積を94%程度におさえることで小型化を実現。車や自転車のドリンクホルダーに入れるなど、スマートに持ち運ぶことが可能です。

音質やサイズ感のほか、本体デザインもアップデート。ロゴのエッジ部分でJBLのブランドカラーであるオレンジを主張しつつ、より洗練された上質感を演出します。ボディとロゴのカラートーンを併せることにより、調和のとれたファッショナブルな装いになっているそうです。

↑4800mAhの大容量バッテリーを搭載し、最大12時間ワイヤレス再生が可能。

加えて、屋内外でも安心して使える防水・防塵性能（IP67）を実現。防水性能に加えて防塵にも対応しているため、お風呂やキッチンなどの水周りでの使用はもちろん、ビーチやキャンプ場などのアウトドアシーンでも使用可能です。本体だけでなく、本体背面に搭載された充電端子（USB Type-C）も防水・防塵対応のため、ボディが汚れてもそのまま丸洗いできます。

さらに「JBL Portable」アプリと連携すると、自分好みの音質にカスタマイズ可能。Bluetoothによって複数台のスピーカーを接続できる「PartyBoost」機能を使用すれば、同機能を搭載した複数のスピーカーを同時に接続し、広い会場で迫力のあるサウンドを楽しむことも。この機会に複数購入するのもいいかもしれませんね。

