28日深夜放送のTBS「バース・デイ」（深夜1・23）は、昨年行われた同局「SASUKE」で唯一のファイナルステージ進出を果たした“怪物銀行員”宮岡良丞さん（32）に密着した。

今回は12月24、25日にクリスマス2夜連続放送となる「SASUKE」。注目は昨年の大会でただ一人のファイナリスト・宮岡さん。愛媛銀行三島支店で、営業課の主任として融資の相談や住宅ローンなどを担当している銀行マンだ。

2年前に30歳で同大会に初出場。3rdステージ終盤まで進む鮮烈なデビューを飾り、2度目の挑戦となった昨年はスーツ姿のまま挑み2年連続で3rdステージに進出。初挑戦で阻まれた壁を見事クリアして唯一のファイナルステージへと進んだが、史上5人目の完全制覇には届かなかった。

現在、社宅で一人暮らしをしている宮岡さんの朝ごはんはカステラ2切れだけ。さらにお昼ご飯はコンビニで購入したお惣菜と、料理は一切行わない。その理由は「指切ったら大変じゃないですか。3rdステージの練習ができないので、なるべく包丁は持ちたくない」としている。また、昼以降の食事は基本的にコンビニで調達しており「本番は東京でホテルに泊まるので。ここにしかないものだと向こうで慌てるので」の徹底ぶりだった。

練習では午前中はトレードマークのスーツで海沿いのエリアへと移動して1stステージをイメージしたトレーニングを行う。その後、自宅に戻り、室内に設置した自作のセットで3rdステージ用のトレーニングを集中して行う。室内は寝室とキッチン以外は全てSASUKEのトレーニング部屋となっていた。

社宅の庭には銀行の許可を得て作られたセットがある。そこでファイナルステージのためのトレーニングに励む。昨年のファイナルは「全く通用しなかった。完敗」と認めながらも「綱を握った時にはまだ力があった。全然可能性があるなと思って終わった」と手応えも。それだけに今回に懸ける思いは人一倍強く、昨年の雪辱を晴らすために新たな挑戦も始めていた。その挑戦とは一体…。3度目の挑戦で史上5人目の完全制覇を目指す激闘の結末はいかに。