10時の日経平均は62円安の5万104円、東エレクが55.15円押し下げ 10時の日経平均は62円安の5万104円、東エレクが55.15円押し下げ

28日10時現在の日経平均株価は前日比62.93円（-0.13％）安の5万104.17円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1171、値下がりは366、変わらずは69と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は55.15円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、ファストリ <9983>が15.24円、アドテスト <6857>が13.37円、中外薬 <4519>が10.83円、アステラス <4503>が3.09円と続いている。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を11.03円押し上げている。次いでファナック <6954>が4.85円、任天堂 <7974>が4.51円、アサヒ <2502>が4.16円、ＴＯＰＰＡＮ <7911>が3.04円と続く。



業種別では33業種中23業種が値上がり。1位は鉄鋼で、以下、その他製品、パルプ・紙、食料と続く。値下がり上位には電気機器、陸運、卸売が並んでいる。



※10時0分9秒時点



株探ニュース

