3人組トラウマテクノポップバンド「アーバンギャルド」のボーカル浜崎容子が28日、X（旧ツイッター）を更新。著名ドール作家、漫画家の櫁蜂（みつばち）さんの訃報を受け、悼んだ。

櫁蜂さんが11月17日、死去した事が、本人名義や夫で声優の石野竜三の公式Xで、28日までに報告された。櫁蜂さんは昨年7月に膵臓（すいぞう）がんと診断され、余命1年宣告を受けたことを公表していた。

浜崎は、自身のドール作品も手がけた櫁蜂さんの訃報を受け「謹んでお悔やみ申し上げます」と追悼。「樒蜂さまが創ってくださったドール、一緒におこなったイベント、関わらせて頂いた全ての時間が宝物です。東京に来て初めてお知り合いになれたドール作家さま、お話できた時緊張しすぎて震えた瞬間が昨日のようです。ずっと大好きです」としのび、「本当にありがとうございました」と感謝の言葉で結んだ。

櫁蜂さんはドール作家、漫画家として幅広く活動。テレビ神奈川（tvk）で過去に放送され、森久保祥太郎、寺島拓篤、梶裕貴ら人気声優が出演した「ドーリィ☆バラエティ」のドール監修も務めた。