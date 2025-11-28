【「Rakuten Original」】 12月4日より展開

楽天は、プライベートブランド「Rakuten Original」の展開を開始する。天然水や炭酸水をはじめ、ウェットティッシュ、マスクといった日用品を中心にしており、12月4日より新たにオープンする直営オンライン店舗「楽天オリジナル」にて販売が予定されている。

「Rakuten Original」の展開にあわせ、「【楽天オリジナル】天然水・炭酸水に使える5%OFFクーポン」や、「お買いものパンダ！オリジナルエコバッグ」が抽選で300名に当たるキャンペーンも実施される。

「【楽天オリジナル】天然水・炭酸水に使える5%OFFクーポン」

12月4日(木)20時～12月24日(木)9時59分

※11月28日（金）10時～クーポンの事前獲得が可能

「お買いものパンダ！オリジナルエコバッグ」が抽選で300名に当たるキャンペーン

12月4日(木)20時～12月24日(木)9時59分

キャンペーン期間中に、「楽天オリジナル」においてエントリーのうえ、合計2,000円（税込）以上を購入したユーザー300 名に抽選で「お買いものパンダ！オリジナルエコバッグ」がプレゼントされる。

