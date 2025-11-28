楽天、日用品を中心としたプライベートブランド「Rakuten Original」を12月4日より展開対象商品に使える5％OFFクーポンは本日より事前獲得可能
【「Rakuten Original」】 12月4日より展開
12月4日(木)20時～12月24日(木)9時59分
楽天は、プライベートブランド「Rakuten Original」の展開を開始する。天然水や炭酸水をはじめ、ウェットティッシュ、マスクといった日用品を中心にしており、12月4日より新たにオープンする直営オンライン店舗「楽天オリジナル」にて販売が予定されている。
「Rakuten Original」の展開にあわせ、「【楽天オリジナル】天然水・炭酸水に使える5%OFFクーポン」や、「お買いものパンダ！オリジナルエコバッグ」が抽選で300名に当たるキャンペーンも実施される。
「【楽天オリジナル】天然水・炭酸水に使える5%OFFクーポン」
12月4日(木)20時～12月24日(木)9時59分
※11月28日（金）10時～クーポンの事前獲得が可能
「お買いものパンダ！オリジナルエコバッグ」が抽選で300名に当たるキャンペーン
12月4日(木)20時～12月24日(木)9時59分
キャンペーン期間中に、「楽天オリジナル」においてエントリーのうえ、合計2,000円（税込）以上を購入したユーザー300 名に抽選で「お買いものパンダ！オリジナルエコバッグ」がプレゼントされる。
(C) Rakuten Group, Inc.