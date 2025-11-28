子猫のお腹をこちょこちょしてみたところ…？『甘え方』が無防備でかわいいと話題に。投稿は記事執筆時点で5.1万回再生を突破し、「何度見ても可愛すぎ」「自然とニコニコしてしまう」「とうとうツンデレのデレを会得」「天使としか言いようがない」「ご主人が羨ましい」などのコメントが寄せられています。

【動画：保護子猫のお腹をくすぐった結果→『手を噛まれるかな』と思いきや…悶絶級の『尊い反応』】

かわいすぎる「甘え方」

YouTubeチャンネル『猫とネコ』に投稿されたのは、飼い主さんに保護された子猫の女の子「タロ」ちゃんの、とある日のリラックスシーン。この日、タロちゃんは飼い主さんのそばで、リラックスしていたのだそう。普段のタロちゃんは”おてんば”とのことですが、この日はなぜか、とてもおとなしかったのだとか。

タロちゃんは飼い主さんに構ってほしそうにしていたようで、飼い主さんはタロちゃんのお腹をこちょこちょ。すると、なんとタロちゃんは『へそ天』のポーズに。いつもは手を噛んでくるそうですが、この日は珍しく、手を噛むことなく身を委ねていたのだそうです。

カメラ目線に視聴者もメロメロ

その後、何度こちょこちょしても手を噛まれることはなかったといいます。こちょこちょされながら毛繕いをしたり、少し不思議そうな表情で飼い主さんの顔を見上げたりしていたというタロちゃん。時々カメラ目線になる瞬間も、視聴者の心を鷲掴みにしたようです。

今回の終始まったりとした空気のタロちゃんには、飼い主さんも「仕事のストレスが飛んでしまいました」とのこと。飼い主さんはタロちゃんに癒され、きっとタロちゃんも飼い主さんのやさしいスキンシップに癒されていたことでしょう。

保護当時のタロちゃん

タロちゃんはもっと小さいとき、外でカラスに囲まれて動けなくなっていたところを、飼い主さんに保護されたのだそうです。

保護して間もなく、飼い主さんのやさしいお世話ですぐに警戒心が解け、保護2日目には添い寝までしてくれるようになったのだとか。保護当時から5年経った現在、タロちゃんは飼い主さんと、さらにたくさんの家族と一緒に平和に暮らしているそうです。

子猫時代のタロちゃんの、かわいすぎる甘え姿には「何度見てもタロちゃん可愛すぎます」「自然とニコニコしてしまう」「なんて幸せな動画」「お腹触られても怒らないのは、主様の事本当に信頼してるんですね」などといったコメントが寄せられていました。

YouTubeチャンネル『猫とネコ』では、タロちゃんを含むたくさんの家族との日常が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル『猫とネコ』

執筆：machuno

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。