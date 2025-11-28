毛布の前に座り込んだ三毛猫さん。その目の前で飼い主さんがそっと毛布をめくると、ぬくぬく空間からもう1匹の猫がひょこっと顔を出し……。その直後に起きた『まさかの展開』が話題となり、投稿は記事執筆時点で124万再生を突破。「ねぇさんがここまで怖いとは……」「とばっちりもいいとこですやんw」「スパルタ教育」といった声が寄せられています。

【動画：座っていた三毛猫→目の前にある『毛布』をそっとめくってみたら…まさかの展開】

毛布の下に潜んでいた猫

Instagramアカウント「ちえ」に投稿されたのは、投稿主さんのおうちで暮らす猫さんたちの日常の一コマ。今回は、三毛猫の「ねえさん」こと「はな」ちゃんと、年下のキジトラ猫「ちょび」くんが登場します。

ある日のこと。ソファの上でくつろぐねえさんの前には、あたたかそうな毛布が1枚。ふくらんだ様子から、どうやら中に誰かが潜んでいる気配があったそうです。ねえさんの目の前でそっと毛布をめくると……中からちょびくんがかわいい顔を出したのでした。

次の瞬間…ねえさんの拳が出動

毛布の下で寝ていたのでしょうか、ちょびくんは目をぱちくり。しかしその表情を見た途端、ねえさんのスイッチが入ってしまったそうです。

次の瞬間、飼い主さんが止める間もなく、ねえさんの猛烈な猫パンチが炸裂！

それは、予想をはるかに超えるスピード感だったとか。飼い主さんが慌ててちょびくんに毛布をかけて守りましたが、その間にも数発のパンチが決まってしまったのだそうです。14歳とは思えない瞬発力……これが「ねえさん」と呼ばれる理由なのかもしれません。

おやつの魔法で仲良しに！？

そんなふたりですが、普段から絶妙な距離感を保っているのだとか。圧の強い重鎮のようなねえさんと、めげずに近づこうとするちょびくん。その関係は、見ているほうもハラハラしてしまうほど。

とはいえ、仲良しな瞬間もあります。飼い主さんがおやつを差し出すと、ふたりで仲良くペロペロ。ケンカもせず、距離がぐっと縮まる穏やかな時間なんだそうです。ただし、おやつが終わるとすっと離れていくのが『ふたりらしい』ところなのだとか。

高速猫パンチの様子は、Instagramで124万回以上も再生され6万の高評価を獲得。突然猫パンチを受けたちょびくんからしたら「いいね！」どころではないかもしれませんが、ねえさんの圧倒的なスピードが多くのユーザーの心をつかんだようです。「ちょびちゃん、そういう星回りの下に生まれちゃったのかもしれないですね」「想定外の強烈パンチ」「笑っちゃってごめんなさい」「ぜひ私にも1発ください」など、コメント欄は盛り上がりを見せています。

Instagramアカウント「ちえ」では、3匹の元保護猫さんたちの暮らしの様子が公開されています。ねえさんとちょびくんのスリル満点な距離感をもっと楽しみたい方はぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ちえ」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。